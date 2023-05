Save The Children avisa que la Ley de vivienda "se queda corta" en la protección de los niños frente a los desahucios

Save The Children ha celebrado que se incluya la perspectiva de infancia en la Ley de vivienda, que este miércoles ha quedado definitivamente aprobada en el Senado, pero ha advertido de que no les protege lo suficiente frente a los desahucios.

"Hay una cuestión que ha quedado fuera, que es la especial protección a los niños y niñas en los procesos de desahucio", ha subrayado la responsable de políticas de infancia de Save The Children, Carmela del Moral.

La ONG de infancia recomendaba en su estudio 'Aquí no hay quien viva', que el informe de vulnerabilidad que emite servicios sociales antes de un desahucio sea obligatorio en todos los casos, y no opcional, como contempla la ley.

En todo caso, Save The Children aplaude que la ley priorice a las familias con hijos e hijas a cargo en el acceso a vivienda protegida.

Del Moral precisa que esta ley "es solo un punto de partida" y que, a partir de ahora, es el momento de que tanto las comunidades autónomas como los municipios pongan en marcha políticas de vivienda que prioricen a niños, niñas y adolescentes para que se cumpla el derecho de la infancia a una vivienda digna.

"En estos días previos a las elecciones del 28 de mayo, es el momento perfecto para que los partidos políticos expongan sus compromisos para desarrollar esta ley en cada territorio", ha afirmado la representante de Save the Children.

La ONG advierte de que muchas familias con menores de edad tienen dificultades para pagar la casa en España, el tercer país de la Unión Europea con el mayor porcentaje de hogares que han experimentado retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca.

"Trabajo limpiando y mis ingresos son 520 euros. Se me va más de la mitad del sueldo en pagar el alquiler y lo que me sobra, en facturas de luz y agua. Es imposible encontrar un piso por lo que ahora pago y con lo que gano, el banco no me da un crédito", cuenta Raquel, que vive en Valencia con sus dos hijos de 9 meses y 8 años.