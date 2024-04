Saúl Craviotto: “En París vamos a conseguir la medalla más épica”

Afrontará el próximo verano su quinta participación en unos Juegos Olímpicos tras estar, y ganar medalla, en Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020 (21). Saúl Craviotto prepara junto a sus compañeros de embarcación (K4) la cita de París 2024 “con muchas ganas, mucha ilusión” y el claro objetivo de sumar su sexta medalla olímpica.

“París está a la vuelta de la esquina. De momento me encuentro muy bien, tanto física como mentalmente, que creo que es lo que marca la diferencia en este tramo final. Vamos a por ello”.

“Este ciclo olímpico lo resumo como un desafío. Van a ser mis quintos JJOO, estoy disfrutando más que nunca, me tomo todo con otra perspectiva y estoy tratando de acabar mi carrera deportiva dándolo todo, dejándome la piel, disfrutando del momento e intentando aprovecharlo”.

Craviotto tiene un sentimiento, un pálpito, sobre París que comparte en una entrevista con HSN, marca de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable que le patrocina: “Siento que en París vamos a conseguir la medalla más épica. Va a ser un lugar muy especial, ya que está cerquita de casa y vamos a contar con toda la familia, que no pudieron estar en Tokio por la pandemia”.

Pese a ser el deportista español con más preseas en citas olímpicas, reconoce “no sentir la presión en el día a día” por lograr en París 2024 la que sería su sexta medalla en cinco presencias olímpicas. “Estoy viviendo el presente y cuando me retire miraré para atrás y veré lo que he conseguido”.

“No le doy importancia al número de medallas. Yo lo que más valoro de mi carrera es el haber estado al máximo nivel en tantos JJOO, desde Pekín, Londres, Río, Tokio y ahora preparando París”.

Para un deportista de primer nivel la nutrición y los complementos alimenticios son “muy importantes” y Saúl Craviotto cuenta con el apoyo, desde hace más de cinco años, de HSN: “Los complementos HSN van a tener bastante espacio en la maleta a París. Llevaré proteínas, carbohidratos, creatina y melatonina, que me hará falta para descansar y dormir porque estaré muy nervioso antes de la competición”.

¿Y tras París, qué? ¿Será la última gran cita de Saúl Craviotto? “No lo sé. De momento estoy pensando en París, es mi objetivo y cuando llegue el momento volveré a hacer lo que he hecho después de cada uno de los JJOO: pondré los pies en el suelo, me tomaré un tiempo de reflexión, tendré esa conversación conmigo mismo, con mi entrenador, con mi entorno y analizaremos si estamos dispuestos a pagar el peaje que supone ir a por otro ciclo olímpico”.

“De momento vamos a París. Vamos paso a paso. Igual me planteo después de París ir año a año, pero si me veo a mitad del ciclo olímpico bien puedo decir, ya que estamos, seguimos un poco más. No lo sé, ya veremos, pero de momento tampoco me atrevo a anunciar mi retirada”