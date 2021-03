Sara Denez: la supuesta "amiga" de Iker Casillas reacciona a los rumores en su cuenta de Instagram

La ruptura entre Iker Casillas y Sara Carbonero, una de las parejas más populares en España en los últimos años, copa en estos días las portadas de las revistas del corazón y los programas de la prensa rosa. Una relación que se acaba después de once años juntos y las razones de su final son fruto de especulaciones y rumores más o menos acertados.

Muchos apuntan a la desaparición de Iker en los peores momentos de la periodista. Un argumento que el propio futbolista admitía en los audios que se hicieron públicos en ‘Sálvame’. Sin embargo, la pareja ha decidido no abrir una guerra en la que mostrar los trapos sucios de la relación y se han distanciado de una forma amistosa.

¿La nueva amiga de Iker Casillas?

Este miércoles nos levantábamos con una noticia sorprendente en la portada de la revista ‘Semana’. Al parecer, según esta revista, Iker estaría refugiándose en una nueva amiga para tratar de superar este difícil momento. La protagonista es Sara Denez, cantante y compositora. La artista cordobesa es una de las acompañantes de cantantes de prestigio como Alejandro Sanz, Antonio Orozco o David de María. La supuesta “nueva Sara” de Iker, tiene 43 años, reside en Málaga y está separada. Según informan los compañeros de ‘Semana’, ambos se conocerían desde hace tiempo, desde que Alejandro Sanz les presentase.

La noticia es impactante. No solo por lo que podría suponer que Iker tenga una nueva amiga, sino porque su nombre y sus rasgos son idénticos a los de la famosa periodista. ‘Semana’ afirma que Sara Denez es una mujer a la que le encanta viajar, mantenerse en forma y por encima de todo cuidar de su familia. Además, habría un dato curioso, Denez es una gran aficionada del Atlético de Madrid.

Sara Denez lo niega rotundamente

La propia afectada no ha tardado en salir públicamente a desmentir las informaciones que recogen las revistas del corazón. En su perfil de Instagram y a través de una historia, Sara Denez ha negado rotundamente que tenga ningún tipo de relación con el exfutbolista de Real Madrid CF. “Totalmente falso”, reza su historia en unas letras blancas sobre un fondo negro. El mensaje no explica nada más pero todo hace indicar que la artista se refiere a los datos que han visto la luz este miércoles y que la relacionan directamente con Casillas.

Veremos qué es lo que acaba sucediendo, pero lo que nos queda claro es que la información publicada por la revista ‘Semana’ es firme. Además, habla de Sara Denez como una nueva amiga y no como una novia. Una clave sustancial a tener en cuenta.





Sara Carbonero desbordada ante los acontecimientos

Uno de los aspectos más relevantes en este complicado proceso de “ruptura mediática” es la forma en la que aparecer ante los medios de comunicación. Sara ha dado la cara desde el primer momento y hemos podido verla en diversos momentos de su día a día. En un principio, aparecía tranquila y agradeciendo a los medios su cariño y su preocupación. Sin embargo, en las últimas horas hemos podido ver a una Sara Carbonero algo más desbordada, tratando de evitar a los compañeros de los medios de comunicación que hacen un seguimiento de su día. Unas imágenes comprensibles en las que veíamos resoplar a la periodista ejemplificando la frustración que debe estar sintiendo, llegando al límite.

Los continuos rumores e informaciones que han aparecido en las últimas horas no ayudan. Este lunes salían a la luz unos audios de una entrevista concedida por Iker Casillas a Gustavo González en la que, ya en pleno verano de 2020, hablaba sin tapujos sobre una posible separación de la presentadora y madre de sus hijos. “Cuando hablo con él en verano, él me niega separación. Pero le traiciona el subconsciente y cuando se publica la entrevista me llama y me dice: ‘que me ha llamado Sara’. Me reconoce que está en su pueblo y ella en el suyo”, explicó Gustavo González.

“La cabeza me ha cambiado totalmente, no sé si te hace más humano, estas cosas te hacen ser más egoísta contigo mismo. No sabemos si vamos a vivir diez vidas, una, dos…, lo que tienes que hacer es disfrutar del día a día más que hacer planes a largo plazo. Las cosas nos cambiaron totalmente en un año, hay que afrontarlas y disfrutar de lo que tienes”, afirmaba en esa conversación el exfutbolista de Real Madrid CF. Palabras que podrían haber afectado a Sara Carbonero y que, unido a la presión a la que está sometida, habrían hecho llegar al límite a la periodista.





