Entrevista con Sara Carbonero: "Lo que es cierto es que no estoy más guapa sin maquillar"

La periodista Sara Carbonero y el modelo Andrés Velencoso han sido los elegidos por Cortefiel para protagonizar la nueva campaña de otoño-invierno de la firma de moda. Una lección inmejorable ya que los estilismos y estilo de vida de la periodista es de los más seguidos de nuestro país y Velencoso es uno de los modelos más internacionales de España, aunque ahora ha decidido aparcar un poco su faceta como maniquí y centrarse en la interpretación.

Durante la entrevista con Sara Carbonero, la presentadora nos explicó que no ha viajado a Madrid tanto como le hubiese gustado debido a una amigdalitis. Una dolencia que no es nueva para ella pues dio la bienvenida a este 2018 desde la cama con "una amigdalitis aguda y unos cuantos grados de temperatura de más en mi cuerpo". Una situación que ya ha vivido en varias ocasiones y que ha compartido con sus seguidores en redes sociales.

CHANCE: Te gustaría volver a Madrid

Sara Carbonero: No, la verdad es que no. Esta es una de las veces que más he tardado en venir porque tenía amigdalitis pero llego y me gusta todo la calle, el clima, la gente.... pero estamos muy bien allí y como no hay vuelta prevista lo mejor es disfrutar de lo que se tiene.

CH: ¿Cuál es la visita obligada cuando vienes?

S.C: Últimamente sólo vengo por trabajo pero siempre intento ver a alguna amiga, quedamos para cenar, ponernos al día, arreglamos el mundo y ya está.

SARA CARBONERO: "LOS NIÑOS ESTAN MUY ADAPTADOS A OPORTO"

CH: ¿Qué tal se han adaptado ellos a allí??

S.C: Ellos están muy adaptados, felices y muy mayores. Oporto es una ciudad muy buena para vivir con niños porque es pequeña y tiene mar.

CH: Has subido una fotografía a tus redes sociales sin maquillar y se ha creado polémica por los partidarios y detractores.

S.C: La subí porque me gustó si no, no lo hubiera hecho pero digan lo que digan lo que es cierto es que no estoy más guapa sin maquillar pero ni yo ni nadie.

CH: ¿Sigues temiendo a las críticas?

S.C: Las llevo mucho mejor y las acepto. He tenido que bloquear a alguna persona porque les dejas entrar en "tu casa" y no se pueden permitir insultos y amenazas pero no he denunciado a nadie.