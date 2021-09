Sara Carbonero celebra con su hermana Irene la llegada de un nuevo bebé a la familia

MADRID, 20 (CHANCE)

Disfrutando al máximo del gran momento que está viviendo, Sara Carbonero tiene una gran noticia que celebrar. Y es que en los próximos meses se convertirá en tía, ya que su única hermana, Irene, está embarazada por primera vez. Un momento muy deseado por la periodista, que siempre ha estado muy unida a su familia y que tiene en Irene a uno de los grandes pilares de su vida.

Para festejar por todo lo alto la llegada de su primer sobrino, Sara se ha dado cita este fin de semana con su hermana y su cuñado en un conocido restaurante italiano de la capital. Demostrando una vez más la especial relación que las une, la periodista e Irene compartieron confidencias y sonrisas en una relajada comida en la que no vimos por ningún lado a Kiki Morente. Y es que muy discreta con su vida privada, la ex de Iker Casillas todavía no ha aclarado qué tipo de relación le une al cantaor, aunque sí ha confesado que está muy feliz en este momento de cambios en su vida.

Tras haber experimentado la aventura de ser mamá de dos niños - Martín, de 7 años, y Lucas, de 5 - Sara se convertirá en tía por primera vez con la llegada de este bebé, sin duda una noticia que ha sido muy bien recibida por toda la familia y especialmente por la periodista, que espera muy ilusionada la llegada de este nuevo miembro.

Tan estilosa como de costumbre e intentando pasar desapercibida para los paparazzi, Sara salió del restaurante luciendo un look muy cómodo con pantalón negro, camisa azul y biker también en negro, que combinó con zapatillas de deporte y un bolso de piel marrón.