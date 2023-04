Sanz dice que el Gobierno con la sequía "ni está ni se le espera" y afea "la romería de ministras criticando Andalucía"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha manifestado que "el Gobierno de Sánchez está distraído solo en las elecciones y no en resolver los problemas de los ciudadanos, como en este momento es la sequía". "El Estado ni está ni se le espera para luchar contra la sequía y abordar soluciones", ha añadido el consejero, que ha criticado "la romería de ministros, tres en la feria este miércoles, para venir a atacar a Andalucía sin dar ninguna solución a ningún problema".

En rueda de prensa, Sanz ha manifestado que el Gobierno "solo está volcado en el insulto y el ataque a Andalucía, en las amenazas, pero no en resolver los problemas de los andaluces". Por contra, ante una situación como es la sequía, "una vez más el Gobierno de Andalucía responde, se anticipa y ofrece soluciones para el conjunto de los andaluces", como es el tercer decreto de sequía por un montante de 163 millones, que eleva la inversión a un total de 300 millones vinculados a los tres decretos de sequía.

El consejero ha recordado que las actuaciones programadas por la Junta se hace en el ámbito de actuación que tiene en la comunidad autónoma el Gobierno de Andalucía, que es el 33% del territorio de la comunidad porque el 67% del territorio, donde hay que afrontar también la sequía, lo tiene el Gobierno de España en las infraestructuras "que tiene que desarrollar".

En este sentido, Sanz ha subrayado que "frente a los tres decretos aprobados ya por la Junta, el Gobierno de la nación solo ha aprobado un decreto de sequía por nueve millones de euros, es decir, que con el principal problema que tiene ahora mismo Andalucía solo ha tenido como respuesta un decreto de nueve millones".

"Lo que nos sorprende es que Sánchez venga a Andalucía y no hable, por ejemplo, de qué vamos a hacer con el arroz o qué vamos a hacer con el olivar, porque es que la cuenca hidrográfica de Guadalquivir ocupa prácticamente el 63% de Andalucía y todo eso tiene que resolverlo el Gobierno de España y con un decreto de sequía de nueve millones de euros me parece que vamos a resolver poco", ha afirmado.

"Ver a Sánchez y a todos los ministros venir en romería a atacar a Andalucía sin dar ninguna solución a ningún problema es verdaderamente preocupante", ha manifestado Sanz, que ha incidido en que "vienen las ministras y vienen a hablar solo de cómo atacar a Andalucía, pero no vienen a resolver problemas o va a Doñana al presidente del Gobierno solo a atacar a Andalucía, no va a decir qué va a hacer sobre las soluciones para la sequía".

El consejero de Presidencia ha recordado que llevan "desde noviembre" solicitando permanentemente una reunión con el Gobierno, "es decir, mucho antes de que se presentara la ley --que afecta a Doñana--". En este sentido, ha asegurado que hay diferentes cartas y diferentes peticiones de reunión y ha señalado que "desde la última reunión que se produjo, se acordó la constitución de varias comisiones bilaterales que se iban a constituir semanas después, y no se ha creado ni una".

En cuanto a las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica en las que ha manifestado que el presidente de la Junta hace un año decía una cosa sobre Doñana y ha acabado haciendo otra, Sanz ha afirmado que "el que hizo otra fue el PSOE, que no se opuso la ley en el Parlamento cuando se votó y los alcaldes del PSOE lo apoyan en Huelva".

"Nosotros hemos sido claros, en su momento se presentó un texto, hubo elecciones, decayó el texto y se ha vuelto a presentar. Aquí hay una diferencia, que entonces no se opuso el PSOE y ahora por llamada de Moncloa, se le ha dicho al señor Espadas, cambie usted de opinión que esto no nos viene bien, que hay que atacar a Andalucía", ha afirmado Sanz.

En este sentido, ha añadido que "el que tendrá que dar explicaciones es el que ha cambiado, que es el señor Espadas, que desde luego antes no votó en contra y ahora se opone según parece radicalmente, pero que le pregunte a sus alcaldes del PSOE de Huelva por qué están apoyando esta ley".

Finalmente, en cuanto a cifras dada por asociaciones ecologistas como WWF señalando que 1.900 hectáreas podrían verse afectadas por los planes de la Junta en Doñana, el consejero ha asegurado que "eso no lo dice el texto". "Con todo los respetos a dicha asociación y a cualquiera que vaya a hablar, eso no lo dice la ley y creo que hay demasiada gente hablando que todavía no se ha leído la ley", ha añadido.

En este sentido, ha invitado a muchos sectores a que "antes de hablar se lea la ley", porque "la ley es absolutamente garantista, protectora del acuífero de Doñana al 100% y solo podrían utilizarse aguas superficiales y si hay agua".

Igualmente, ha criticado que desde la Comisión Europea y el Gobierno de la Nación, con la ministra de Transición Ecológica, "venga decir es que el peligro lo provoca el turismo y la agricultura de Huelva, porque lo que está queriendo es matar a Huelva y eso es muy grave viniendo de miembros del Gobierno de España y del propio comisario de la Unión Europea".

"Nosotros estamos solucionando un problema que desde el 2014 los anteriores gobiernos fueron incapaces de solucionar, y lo queremos hacer buscando el diálogo y el acuerdo que sorprendentemente en la anterior legislatura, con el texto anterior, con el señor Espadas, parecía que podía haber acuerdo o alguna posibilidad y que ahora por motivos electorales el señor Espadas ni está ni se le espera en querer hablar de este texto", ha concluido.