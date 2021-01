Sanitarios protestan contra el desmantelamiento de los hospitales públicos

La plataforma Sanitarios Necesarios Madrid se ha concentrado este domingo a las puertas del Hospital Enfermera Isabel Zendal para exigir al Gobierno regional que ponga freno al desmantelamiento de la plantilla y los recursos de los hospitales de la red pública madrileña.

Alrededor de un centenar de personas han participado en la protesta, encabezada por dos pancartas en las que se podía leer "No privatizar la sanidad" y "Yo no me muevo. No dejaréis desnudos nuestros hospitales".

La enfermera y portavoz del colectivo Sanitarios Necesarios Dora García ha señalado que el Hospital Enfermera Isabel Zendal es "uno de los símbolos de la política de privatización de la sanidad pública" promovida por el PP.

También ha puesto de manifiesto el "sobrecoste" de esta infraestructura sanitaria sobre el presupuesto inicial, la adjudicación de contratos "a dedo" a empresas privadas, así como la falta de recursos materiales y humanos.

Ha arremetido contra los traslados forzosos de personal de centros sanitarios y sociosanitarios al Hospital Enfermera Isabel Zendal, "penalizando y amenazando" a aquellos que no quieren trabajar en este centro.

Los participantes han exhibido camisetas y carteles en defensa de la sanidad pública, en contra de la "gestión catastrófica" de la Covid-19 por parte de la Comunidad de Madrid y en contra de los traslados forzosos de personal al Hospital Enfermera Isabel Zendal.

En un comunicado, los convocantes han acusado a la Comunidad de Madrid de "expoliar" las arcas públicas y "atropellar" los derechos básicos de la población.

Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid y para el Ejecutivo del Ayuntamiento de la capital, prima la economía sobre la salud de la ciudadanía, han indicado desde el colectivo Sanitarios Necesarios.

Según esta plataforma, se han construido "naves" y no un "hospital" con el nombre de Isabel Zendal, "donde se vulneran los derechos del paciente, no tienen intimidad y no es extraño que no haya agua caliente, falle la calefacción, la comida resulte incomible y falte medicación o material".

En su opinión, el Zendal es "un centro de reclutamiento disfrazado", donde los trabajadores son "coaccionados" y se encuentran en condiciones laborales "precarias".

Por ello, este colectivo ha pedido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al tiempo que han instado a los partidos políticos de la oposición a recoger sus reivindicaciones.