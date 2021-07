Sanidad subraya el "ejercicio de madurez" que se está pidiendo a los jóvenes

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha defendido este lunes la "madurez" de los jóvenes, a los que se les está pidiendo "un esfuerzo muy superior" al del resto de la población "y mucho más largo", dado que son los últimos en vacunarse.

En rueda de prensa para informar de la evolución de la pandemia junto a la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, Simón ha insistido en que cuanto mayor sea la transmisión en los grupos poblacionales no vacunados, "más probabilidad hay de que entre los vacunados que no se inmunizaron (un 10 por ciento no desarrolla inmunidad), entre en contacto con el virus y se puedan tener unos cuadros un poco más graves".

Simón ha admitido que la actual situación es "complicada" en cuanto a la transmisión y ha querido mandar un mensaje de "agradecimiento" a los jóvenes por todo "el esfuerzo extra" que están haciendo en comparación con el resto de la población, debido a que sus fechas de vacunación no han empezado todavía.

Simón también ha comentado que la edad media de los casos diagnosticados se mueve en la franja 30 a 35, independientemente de la variante que sea.

El responsable del Centro de Emergencia ha insistido en que un aumento de incidencia en los grupos donde el covid tiene menor impacto en cuanto a gravedad, "puede repercutir en los grupos de más edad y más vulnerables que aunque estén vacunados, pueden tener una posibilidad de no estar inmunizados".

Por tanto, Simón ha informado de un seguimiento exhaustivo para controlar los casos y si, a partir de ahí, se considera que se tienen que incrementar medidas por encima de la capacidad de las comunidades autónomas, "se les propondrá". EFE