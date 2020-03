Sanidad reconoce que la transmisión del coronavirus en España está "muy probablemente" infraestimada

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que el número de transmisiones por coronavirus en España, que ya casi alcanza los 20.000 casos y más de 1.000 muertes, podrían estar "muy probablemente" infraestimadas.

"Ahora mismo, es muy probable que los datos infravaloren la transmisión total, pero sí que nos permiten valorar la evolución porque son relativamente estables de los pacientes más afectados, como hospitalizados y en UCI", ha comentado Simón en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.

El experto ha avanzado que las autoridades sanitarias son conscientes de que "en algunas comunidades autónomas la sospecha es que la transmisión comunitaria es mayor de lo que los datos indican". "Más que una sospecha es probablemente una realidad", ha puntualizado. "De los casos de los que no tenemos un diagnóstico confirmatorio, obviamente no se pueden reportar y, por lo tanto, no tenemos ahora mismo una idea muy objetiva de la situación de transmisión comunitaria en algunas zonas", ha admitido. Simón ha anunciado que "se están promoviendo estudios que permitan conocer esta realidad".

El experto ha apuntado que "hay que tener mucho cuidado" con la interpretación de la cifras actuales del coronavirus, porque la notificación de casos "está sujeta a muchos factores", como la sobrecarga de los laboratorios que realizan las pruebas diagnósticas. Esto "puede producir artefactos en la evolución de los datos", ha señalado. En las últimas 24 horas, los positivos se han incrementado un 16,5 por ciento, mientras que el jueves el avance fue del 25 por ciento.

"Hay que interpretar los datos con cuidado, no corresponden exactamente al momento en el que los pacientes han iniciado la sintomatología, pero puede haber artefactos", ha insistido Simón, quien ha afirmado que los técnicos del Ministerio de Sanidad están trabajando en modelos matemáticos para anticiparse a la evolución de los contagios en España. "Ante la evolución cambiante, tenemos que ir adaptándonos constantemente", ha reiterado. Simón ha anunciado que "probablemente hoy o como muy tarde mañana" se publicarán datos más específicos por día y por comunidad autónoma para mejorar la información sobre la pandemia.

"SITUACIÓN LÍMITE" EN ALGUNAS UCI

Algunas UCI están en "situación límite", según Simón, quien ha matizado que esta situación "no se puede generalizar". De la misma forma, ha indicado que algunas unidades asistenciales "están bajo un estrés cercano al límite", pero ha dicho que "el Ministerio y las comunidades autónomas están poniendo medidas para ayudar a solventar estos problemas de estrés límite". "Se están haciendo importantes esfuerzos para reducir esa sobrecarga", ha agregado.

Sobre los criterios para realizar la selección de qué pacientes ingresan en UCI y cuáles no, Simón ha explicado que "ahora mismo hay unas condiciones en algunas UCI concretas en las que por la sobrecarga y presión se tienen que hacer un poco más restrictivos". En cualquier caso, ha expuesto que el Ministerio está trabajando con sociedades científicas para elaborar un algoritmo que resuelva esta cuestión: "Fuera de las zonas concretas en situación límite, este algoritmo será útil".

RESTRICCIONES EN FUNERALES

Sobre las restricciones en funerales, Simón ha concretado que "no es una cuestión" de que no se pueda ver a pacientes fallecidos con coronavirus para evitar contagios, sino que esta medida se toma para prevenir aglomeraciones y situaciones como un funeral en Vitoria, que es uno de los principales focos de contagios en el norte de España.

"No podemos permitir que se conviertan en puntos de superdiseminación de la enfermedad, ya que hay un contacto físico muy cercano. Es una realidad dura no poder dar el último adiós a sus seres queridos, pero ahora mismo tenemos que entender la situación global y aceptar algunos de estos problemas", ha pedido a la población.

LA IMPORTANCIA DE QUEDARSE EN CASA

En la rueda de prensa, Simón ha mostrado un mapa elaborado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) que muestra el número de casos por 100.000 habitantes en las distintas comunidades autónomas. Las zonas más afectadas, como Madrid o País Vasco, aparecen en colores más intensos, mientras que Murcia o Andalucía aparecen en claros, al tener una menor incidencia de positivos por el momento.

El experto ha reivindicado la importancia de que "las zonas más oscuras puedan aclararse y las claras se mantengan claras". "Esto solo puede conseguirse si estamos todos concienciados de que hay que cumplir las restrictivas medidas", ha argumentado, resaltando que estas medidas no son solamente para las zonas más afectadas, sino también para las que registran menos casos. "Todas las zonas claras están ahora mismo en evolución hacia un punto de incidencia mayor", ha advertido. Por ello, ha pedido "mantener la tensión" en los días que quedan de confinamiento en los domicilios: "Los días duros vienen ahora".

Acerca de por qué Alemania tiene un número de muertos sensiblemente inferior al del resto de países (alrededor de 16.000 casos y solo 44 muertes), Simón no ha podido explicar este fenómeno. "Estamos haciendo un esfuerzo por tratar de entender. No sabemos si es por su definición de casos o un artefacto, pero podría parecer que es una realidad. Hay reuniones europeas en las que puede arrojarse luz. Es una situación difícil de explicar, no por nosotros sino por todos los países", ha concluido.