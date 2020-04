Sanidad pide esperar a los ensayos clínicos, y "no especular", para evaluar la eficacia de las terapias

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha destacado la importancia de esperar a obtener los resultados de los ensayos clínicos que se están llevando a cabo para poder asegurar que un tratamiento es eficaz contra el Covid-19.

Y es que, tal y como ha avisado, hasta que no se obtengan resultados "sólidos" se está "especulando", dado que los resultados de cualquier prueba que se realice fuera de un entorno de ensayo clínico no serán "válidos". "Hay información preliminar de algún tratamiento podría ser tener efectos, pero hasta que no haya resultados sólidos estaremos especulando", ha apostillado.

Ahora bien, dicho esto, Simón ha avisado de que los que sí han demostrado que están aportando beneficios son los tratamientos de soporte, por lo que ha destacado la importancia de asegurar que todos se están dando de forma "correcta" a los pacientes que los necesitan.