Sanidad niega que se estén trasladando pacientes entre CCAA aunque no descarta "ninguna medida"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha negado que se estén trasladando pacientes de una comunidad a otra, si bien ha asegurado que el Gobierno no descarta "ninguna medida" y que hará lo "más conveniente" que sean para los afectados por el nuevo coronavirus.

Estas declaraciones se producen después de que la jefa de área del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, María José Sierra, haya comentado que el Ministerio de Sanidad está barajando esta posibilidad.

"Se está haciendo un esfuerzo de solidaridad importante entre las comunidades autónomas, pero no ha habido traslado de pacientes, sino que se han trasladado distintas unidades de material y de suministro a lugares donde más se necesitan. Por tanto, no ha habido otra medida, aunque no descartamos nada", ha apostillado.

Por otra parte, el ministro de Sanidad ha agradecido el ofrecimiento de otros países de mandar profesionales médicos a España, pero ha recordado que se han movilizado muchos recursos de personal a nivel nacional y de que, incluso, se está estudiando la movilización de más.