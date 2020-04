Sanidad da a las CCAA el control de los test en laboratorios privados

El Ministerio de Sanidad ha puesto a disposición de las comunidades autónomas los laboratorios privados de diagnóstico clínico para, entre otras cosas, controlar el uso y los precios de las pruebas de diagnóstico de coronavirus -las PCR- que éstos hacen y conocer el resultados de las mismas.

Lo ha asegurado el director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en la rueda de prensa telemática posterior a la reunión del Comité Técnico del Coronavirus, sobre la orden dictada por el Ejecutivo en este sentido.

Entre otras cosas, la orden publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) también establece la posibilidad de adoptar medidas para regular los precios de las pruebas diagnósticas para la detección del coronavirus, con el fin de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio.

Simón ha subrayado que lo que no puede permitir el Ejecutivo es que "en un periodo de escasez", haya "abusos" y se usen las PCR en poblaciones en las que no van a ser eficientes, como los asintomáticos, que no tienen ningún cuadro clínico que justifique realizarlas.

Además, ha explicado que el Gobierno quiere garantizar que los resultados de estas pruebas que se hacen en los laboratorios de diagnóstico clínico privados, que no están prestando servicios al Sistema Nacional de Salud, se conozcan.

El experto ha abundado en que las pruebas PCR son "un acto de salud publica" y, por lo tanto "deben estar bajo la tutela de Salud Pública".

"Por lo tanto, lo que se busca con esta orden es controlar que todo el uso de las PCR se haga lo mas eficientemente posible a nivel de toda la ciudadanía", ha insistido Simón.