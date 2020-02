Sanidad eleva a 32 los casos por coronavirus y mantiene medidas de contención

Sanidad ha contabilizado hasta el momento 32 casos positivos de coronavirus en España que se encuentran en "buenas condiciones", incluido el más grave, un hombre de 77 años en Madrid que dentro de la gravedad "evoluciona bien", y mantiene las medidas de contención que hasta ahora está aplicando.

Lo ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en rueda de prensa tras la reunión diaria del Comité de Seguimiento del Coronavirus, que ha presidido el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

De los 32 casos, dos ya han sido dados de alta; se mantienen ocho casos positivos en la Comunidad Valenciana, seis en Canarias y otros seis en Andalucía, cinco en Madrid, tres en Cataluña, dos en Castilla y León, uno en Baleares y otro en Aragón.

"No se está planteando hacer ninguna recomendación nueva, vamos a hacer un seguimiento muy estrecho y valorar las opciones de actuación en caso de que cambiara el escenario; si se necesita cambiar en dos horas, se hará, dos días o en dos semanas, si no no se hará", ha aseverado Simón.

Al ser preguntado por una posible suspensión de actos como Las Fallas o partidos de fútbol, el responsable de salud pública ha descartado que en el actual escenario no se ha planteado esas suspensión, aunque se decidirá en su momento y teniendo en cuenta que "cada situación que requieren sus especificidades".

"Si en Italia los partidos se hacen a puerta cerrada no tendría sentido que vinieran miles de aficionados a España", ha dicho Simón, aunque ha insistido que "España ahora no está tomando ninguna medida de distanciamiento social y de control de masas". "Cuando se tomen medidas se valorará".

Fernando Simón ha recomendado que ante cualquier sospecha de contagio se llame al teléfono 112 en lugar de acudir al ambulatorio o Centro de Salud. "Hay que llamar al 112, quedarse en casa y esperar las instrucciones que le den", ha insistido Simón, quien ha ironizado que si se acude al ambulatorio o a centro hospitalario no se haga con "doscientos amigos".

"Los casos que tenemos nuevos son importados y aunque el volumen es mayor de notificaciones", se mantiene solo tres casos de personas que se han contagiado en España y de las que se hace una investigación exhaustiva, dos de Madrid y un paciente de Sevilla.

"El que no se haya identificado todavía el origen de esos contagios no implica que no pueda seguir con el mismo nivel de contención", ha concluido.