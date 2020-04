Sanidad dice que a todos los pacientes no se les hacen pruebas antes del alta

El Ministerio de Sanidad ha explicado este miércoles que hay "muchos casos" de coronavirus en los que se hace una prueba diagnóstica al paciente para darle el alta y, si no es posible, pero ha mejorado su situación, se le envía a su domicilio recomendándole 14 días más de aislamiento.

Lo ha dicho la doctora María José Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias y Sanitarias, en rueda de prensa, al ser preguntada sobre si la razón por la que en España hay más altas hospitalarias que en Italia es por la necesidad de liberar camas en los hospitales.

Sierra ha señalado que el momento de dar un alta médica a un paciente está protocolizado, por lo que todos los médicos las están dando "cuando tienen que hacerlo", y ha asegurado que el Ministerio trabaja desde un primer momento con las comunidades en el manejo de los pacientes y los contactos.

Ha insistido en que "todos los clínicos de este país están dando el alta cuando tienen que darla asegurando que según el momento de la evolución va a haber un seguimiento, un aislamiento, unos días más, si todavía los síntomas leves no estuvieran resueltos".

En cuanto a la comparación con Italia, ha considerado que no es fácil comparar países, ya que en cada uno de ellos el seguimiento que se hace de los casos es distinto, y ha recordado que la letalidad en el país transalpino es más alta que la de España, por lo que no ha insistido en que no hay que comparar.

Sobre los casos de reinfección, Simón ha explicado que no hay datos al respecto en España, y que mientras hay artículos que indican que los que se vuelven a infectar podrían ser "contagiantes", hay otros informes que indican que rara vez lo hacen.

Preguntada por el número de pacientes que están siendo derivados a la sanidad privada, Sierra ha recordado que con la declaración del estado de alarma sus servicios pasaron a manos de la pública y son las consejerías las que están gestionando también la logística. "No creo que esté habiendo problemas en ese sentido", ha señalado. EFE