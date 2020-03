Sanidad devuelve 650.000 test rápidos por no tener "el nivel de fiabilidad requerido"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que se van a devolver un total de 650.000 test diagnósticos del coronavirus por no tener "el nivel de fiabilidad requerido", que serán sustituidos por otros que sí cumplan con los requisitos de calidad necesarios.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraodinario celebrado este jueves, el ministro ha trasladado un "mensaje de tranquilidad" a la población ante la retirada de las primeras tandas de test que llegaron a España para avanzar en el diagnóstico de posibles positivos de coronavirus. "Estamos haciendo un esfuerzo para adquirir test de diagnóstico rápido que nos permita comparar mucho mejor el nivel de extensión del virus en España", ha comentado.

Illa ha recordado que el Gobierno ha realizado varias operaciones en China con distintos proveedores para adquirir hasta 5,5 millones de test, que aún se está tramitando. Antes, se adquirieron 609.000, de los que las primeras 9.000 unidades "no han pasado los filtros de calidad", a un proveedor "habitual" del sistema sanitario nacional, según ha defendido Illa. Sin embargo, los análisis de las autoridades demostraron que no eran efectivos.

"Este producto tenía todas las garantías, el certificado de calidad... pero nosotros evidentemente hacemos las comprobaciones cuando llega el producto, que no tenía el nivel de fiabilidad requerido", ha explicado el ministro, quien ha detallado que 50.000 unidades que habían llegado "no se han distribuido". En total, se devolverán y sustituirán 650.000, según Illa. "España no va a perder ninguna oportunidad de adquirir productos, pero va a ser exigente con la calidad del material, y va a hacer las comprobaciones necesarias", ha reivindicado.

Illa ha apuntado que "en los próximos días" va a llegar una "cantidad muy importante" de test rápidos dentro del acuerdo con proveedores chinos que va a garantizar un total de 5,5 millones de estas pruebas diagnósticas, que se van a revisar por las autoridades como las partidas anteriores. Pese a la retirada de 600.000 test, el ministro asegura que no van a influir en la evolución de la lucha contra el coronavirus en España.

Por otra parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha achacado el desabastecimiento de material sanitario a la "competencia feroz" en los mercados para hacerse con productos como prevención ante el coronavirus. "Todos los países están reservando las producciones nacionales. China se ha reservado el 50 por ciento, y solo saca a exportación el 10 por ciento", ha contado, añadiendo que todo el Gobierno "está trabajando a disposición" del Ministerio de Sanidad para que el material sanitario necesario "llegue a la mayor brevedad posible".