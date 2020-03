Sanidad descarta implantar ahora más medidas para contener el virus, pero no el traslado de pacientes

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que en el momento actual "no tiene sentido" implantar más medidas para contener al coronavirus, que en España ya ha afectado a más de 94.000 personas, entre las que se incluye el propio Simón, aunque no se descarta el traslado de pacientes entre comunidades autónomas.

Y es que, a su juicio, es necesario observar primero cómo las iniciativas aprobadas e implantadas están teniendo un impacto en la contención del virus, antes de aprobar más como, por ejemplo, el confinamiento total de la población.

"No tiene sentido implantar nuevas medidas sin poder valorar mínimamente el impacto de lo que estamos implantando. Esto no es una carrera hacia arriba, sino que de lo que se trata es de implantar las medidas más eficaces y las que se pueden valorar si tienen, o no, un impacto real", ha apostillado Simón, que ha participado desde su domicilio, donde permanece en cuarentena tras dar positivo en coronavirus, en la rueda de prensa diaria tras la reunión del Comité de Gestión del Coronavirus.

Del mismo modo se ha pronunciado, en su caso desde La Moncloa, la directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, quien ha vuelto a reconocer que no se descarta que se vayan a trasladar a pacientes infectados por coronavirus de unas comunidades autónomas a otras.

Este martes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya negó que se estén trasladando pacientes de una comunidad a otra, si bien aseguró que el Gobierno no descarta "ninguna medida" y que hará lo "más conveniente" que sean para los afectados por el nuevo coronavirus

"Lo que estamos haciendo es ver las necesidades que tienen las comunidades autónomas. Ha habido ya un traslado de material sanitario, sobretodo de respiradores, pero no descartamos en absoluto el traslado de pacientes, siempre y cuando sea de una manera consensuada con las comunidades y cuando éstas nos manifiesten sus necesidades", ha apostillado la doctora.

Finalmente, y respecto al investigadores del Imperial College de Londres (Reino Unido) que estiman que en España hay siete millones de personas afectadas por el coronavirus, Simón ha comentado que este trabajo no está realizado ayer y ha comentado que esa cifra se podría haber observado si no se hubiera tomado ninguna medida.

"Los modelos son simulaciones de la realidad y no pueden incluir las peculiaridades reales de lo que pasa. Lo que se ha hecho en España está basado en la evidencia científica más sólida que hemos podido descubrir. No todos los países están mostrando los mismos resultados que nosotros y espero que, pronto, los puedan mostrar y se observe una evolución de todos los países", ha zanjado Simón.