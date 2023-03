La sanidad balear pide “tranquilidad” tras los brotes de dengue en Ibiza

Responsables del hospital público Can Misses de Ibiza han lanzado este jueves un mensaje de tranquilidad tras los dos brotes de dengue detectados en Alemania a turistas que podrían haberse contagiado en la isla.

El jefe en funciones de Medicina Interna de Can Misses, Pedro Fernández, ha asegurado que después de esos brotes, ocurridos en el mes de agosto, no ha habido una incidencia de la infección en la isla.

El mensaje es de total tranquilidad, pero estaremos atentos a los síntomas, ha reiterado en declaraciones a los medios.

Fernández ha explicado que en la historia del Hospital Can Misses sí se han tratado casos de pacientes con dengue, sin especificar el número, aunque ha matizado que él, durante su actividad profesional en la isla, ha tratado dos casos, el último de ellos hace más de diez años y fue el de un paciente que volvió con la enfermedad tras unas vacaciones.

El profesional sanitario ha apuntado que es difícil determinar si la infección de los brotes detectados se ha producido dentro de la isla porque el mosquito tigre no es el más eficaz en la transmisión.

En referencia a la gravedad de la enfermedad, que aparece con fiebre importante y dolores musculares, Fernández ha dicho que depende del estado del paciente y ha añadido que es rarísimo que el dengue genere una infección grave, que solo ocurre cuando hay muchas repeticiones de esas infecciones.

Asimismo, también hay personas asintomáticas, por lo que la enfermedad, que provoca fundamentalmente una bajada de plaquetas en sangre, puede variar individualmente.

Fernández ha señalado que de los casos comunicados desde Alemania en Can Misses no se tuvo constancia directa, puesto que los afectados no acudieron a la sanidad ibicenca. EFE

