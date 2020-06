Sanidad asegura que en Atención Primaria se están realizando PCR al 85% de los cuadros sospechosos

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que los servicios de Atención Primaria están realizando las pruebas PCR al 85 por ciento de los casos sospechosos de coronavirus.

No obstante, ha comentado que no sabe los motivos por los que no se está realizando esta prueba al 15 por ciento restante, si bien ha señalado que el porcentaje del 85 por ciento es "muy bueno" y demuestra el esfuerzo que están realizando las comunidades autónomas para garantizar un "altísimo porcentaje de casos con PCR realizada".

"El 85 por ciento de los pacientes con cuadros sospechosos, sabiendo que un cuadro sospechoso por coronavirus es cualquier síntoma respiratorio por leve que sea, o cualquier cuadro con fiebre, por baja que sea, implica que estamos haciendo un porcentaje muy importante de PCR a los casos sospechosos", ha dicho Simón.

Finalmente, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha adelantado que este jueves se van a conocer los datos de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia, cuyos primeros resultados reflejaron que sólo el cinco por ciento de la población española había generado anticuerpos frente al coronavirus.