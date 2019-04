Sanidad alerta de un chocolate que se vende en supermercados y que contiene cannabis

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha puesto en el punto de mira un chocolate, que ha sido distribuido en Cataluña, y que contiene alérgenos que no estaban bien especificados en el etiquetado y que pueden llevar a confusión y a tener graves problemas para la salud.

Se trata de la marca de chocolate Cannabis Chocolate (CBD rich, Dark chocolate 40g, with hemp sedes & hazelnut pieces) que fabrica la marca City Seed Banks. En su etiquetado en castellano no están traducidos los alérgenos. Entre ellos están el gluten, la leche, huevo o los frutos secos. Y hay otros ingredientes que no están autorizados, como el cannabidiol. Así que como medida de precaución, la Agencia Española de Consumo y seguridad Alimentaria ha recomendado ya a aquellos alérgicos o intolerantes a estos alimentos que no consuman este chocolate que ha sido distribuido en Cataluña.

Una alerta muy necesaria porque en estos casos la confusión puede llevar a muchos a tener problemas de salud por esa alergia o intolerancia que ya de por si arrastramos. Sanidad ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de la Red de Alerta Alimentaria nacional (SCIRI).