Sanidad advierte de lentes de contacto con certificado falso de marcado CE

La Agencia Española del Medicamento (AEMPS) ha alertado de la detección de un certificado de marcado CE falsificado de una empresa china que afecta a lentes de contacto.

En un comunicado, la AEMPS revela que ha sido informada por las autoridades sanitarias alemanas de esta falsificación en el certificado de marcado para los productos lentes de contacto, en el que aparece como fabricante la empresa YIWU QIAOTIE E-commerce Co. LTD, China.

El certificado de marcado CE falsificado es el 0197/HD 60117242 0001 del Organismo Notificado TÜV Rheinland LGA Products GmbH, cuyo número de identificación es el 0197.

Sanidad advierte de que TÜV Rheinland LGA Products GmbH sí que ha emitido un certificado de marcado CE con el mismo número 0197/HD 60117242 0001 para el fabricante Gansu Constar Technology Group Co. Ltd, China, y no para el fabricante YIWU QIAOTIE E-commerce Co. LTD, China, tal y como parece indicado en el documento falsificado.

El organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, advierte de esta falsificación para que se adopten los pertinentes controles del mercado.