Sanidad aclara a enfermeros: la farmacia solo promociona la vacunación

La directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, se ha pronunciado sobre la denuncia de la Mesa de la Profesión Enfermera de que el Consejo de Farmacéuticos pretende que las farmacias puedan vacunar cobrando: "Todos juegan un papel en la vacunación, y el de las farmacias es el de la promoción".

Aparicio ha valorado el "papel fundamental" de la Enfermería en la vacunación, también el de los 13.000 centros sanitarios que están capacitados para ello, y ha dicho que es de agradecer que las farmacias ayuden con sus consejos para que todas las personas que lo necesitan se vacunen. Y "para eso tienen en la sanidad pública los centros de Atención Primaria y de salud", ha comentado.

Estas han sido sus palabras en una jornada sobre "Farmacia comunitaria y vacunación antigripal", que ha inaugurado junto al presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia, Antonio Luis Doadrio, y el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar.

Era la opinión que esperaban enfermeros y farmacéuticos tras la denuncia de la Mesa de la Profesión Enfermera -el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, Satse- de que esta jornada, a la que ha asistido Aparicio, pretendía "cambiar voluntades en la Administración Pública para que se modifiquen las regulaciones necesarias para que las farmacias, que son un negocio privado, puedan vacunar y cobrar por ello".

Y eso a pesar -decían los enfermeros- "de que es una intervención que están haciendo las enfermeras y enfermeros en la sanidad pública desde hace décadas, con plenas garantías para sus pacientes y de forma gratuita".

Jesús Aguilar, por su parte, ha subrayado que la misión de la farmacia en cuanto a la vacunación es "de promoción, indicación y hacer que las tasas suban", y ha asegurado que el Consejo de Farmacéuticos "nunca ha dicho que quiere que se vacune en las farmacias".

"No es un tema que esté en la agenda. Tenemos un papel muy importante en el mundo de la vacunación y lo vamos a seguir teniendo pese a quien le pese y busque los enemigos que busque. Unas veces nos toca a nosotros, otras a los médicos, otras a los dentistas y no creo que sea el sistema para avanzar y ayudar a una profesión para seguir avanzando en sus pretensiones", ha dicho en alusión a la denuncia de la mesa enfermera.

Además, Aguilar ha denunciado que en esta campaña de vacunación de la gripe "no existen en las farmacias vacunas financiadas por el sistema público a disposición de los ciudadanos", es decir que si una persona acude a una farmacia con una receta del sistema público no se le puede dispensar una vacuna con cargo al sistema público porque no hay. "Y eso es la primera vez que ocurre", ha asegurado.