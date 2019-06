Sanganyl (refugiada): sin escuelas protegidas, el mundo no tiene sentido

Ana Rodrigo

Sanganyl Namangala habla en nombre de todos los refugiados congoleños que viven en Burundi, uno de los países más pobres del mundo que acoge a más de 90.000 personas, que como ella tuvieron que huir por la violencia de la guerra: "Sin escuelas protegidas, el mundo no tiene sentido".

Se le ilumina el rostro cuando cuenta su labor educativa con los niños -muchos de ellos huérfanos o que están solos- que viven en el campo de refugiados de Kinama, en Burundi, el país que les abrió las puertas para escapar del horror y se le inunda el rostro de lágrimas cuando recuerda por qué es refugiada.

"Soy viuda y madre de ocho hijos, dos de ellos fueron asesinados junto a su padre. Abusaron de mí en presencia de mi marido y de mis dos hijos y luego fui rehén de los rebeldes que me hicieron esclava y me sometieron a todo tipo de atrocidades, hasta que conseguí huir y volver a mi casa: estaba saqueada y en un estado lamentable", ha explicado Sanganyl por videoconferencia desde la sede de Entreculturas, ya que no ha conseguido visado para viajar.

Tras recibir asistencia y tratamiento, pidió asilo en Burundi, donde vive y donde ha volcado su vida en la defensa de los derechos de los refugiados, implicándose en las escuelas que esta organización jesuita tiene en campos de refugiados.

"En tiempo de guerra todo es posible; los atacantes usan las escuelas como base para depositar sus armas o las destruyen y cogen los pupitres de madera para prenderlos y calentarse; hay que proteger esos espacios porque sin educación no hay futuro", asevera.

Trabaja en hogares de acogida para menores no acompañados y para huérfanos, es mediadora de conflictos étnicos del campo de refugiados, está a cargo de salón de belleza donde un grupo de jóvenes aprenden peluquería y trabaja en talleres donde se orienta hacia la no violencia.

Entre 2014 y 2018 se han registrado más de 14.000 ataques a la educación en 34 países.

"Podemos gritar al mundo que se respeten las leyes, pero no podemos atravesar fronteras si lo hacemos solos, por eso os pedimos ayuda a los medios de comunicación para concienciar de que sin escuelas, el mundo no tiene sentido", ha concluido.