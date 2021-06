Sandra Pica, indignada, se defiende de las acusaciones de Olga Moreno de ser el topo de 'Supervivientes'

MADRID, 17 (CHANCE)

La bomba estalló este miércoles en la gala de 'Supervivientes' cuando Olga Moreno no dudó en señalar directamente a Sandra Pica como el topo que, durante su visita a Tom Brusse, habría proporcionado a los concursantes información del exterior, confimando así lo que todos imaginábamos desde hace semanas: "Nos lo ha contado todo", ha confesado, asegurando que la tentadora incluso habría recomendado a su 'novio' que se enemistase con ella.

Una acusación directa que Sandra recibió mientras cenaba con unos amigos en una conocida terraza de las afueras de la capital, momento del que fuimos testigos de excepción. Visiblemente nerviosa, la ex de Tom gesticulaba visiblemente enfadada mientras alguien, por teléfono, le informaba de lo que estaba contando Olga Moreno en directo.

Indignada por ser señalada como el topo, Sandra ha confesado que está "un poco saturada", asegurando que la acusan a ella porque es "lo fácil". "Que tengan pruebas, que digan un comentario que haya salido de mi boca y que no se lo haya dicho el hermano a Lara o la madre a Melyssa", ha señalado, reafirmándose en que ella no ha contado nada del exterior a los concursantes: "Lo sigo diciendo, y el que diga lo contrario es el que está mintiendo".

Respecto a Olga, Sandra advierte que "diga lo que quiera, yo también puedo contar cosas que he visto allí y no me han gustado, pero me callo para no perjudicar la imagen de ninguno". Y, muy enfadada, niega haber dicho a Tom a quién se tenía que acercar durante el concurso: "Bastante tiene Tom con el palo que le fui a pegar de dejarlo allí como para decirle con quién se tiene que juntar, soy la persona menos indicada a día de hoy para decirle a Tom lo que tiene que decir con su vida".

Muy molesta, Sandra insiste en que "no he visto nada" del tema de Rocío Carrasco y asegura que Olga "sabe más incluso que yo y a lo mejor me lo cuenta ella a mí". "Si Olga tiene alguna telepatía y sabe, que me lo cuente, yo desconozco ese tema", mantiene, confesando que "mi comunicación con Olga ha sido nula. No me cayó bien al conocerla, me sorprendió negativamente su carácter, no lo he querido contar antes porque al final yo no tengo que perjudicar a nadie para beneficiar a Tom, me calló, pero al que me guste la vuelta, se la busco yo a él".

"Estoy muy tranquila", comenta, sin entender por qué Olga la ha acusado ahora de topo: "Eso me pregunto yo, no sé". "Yo no acuso a nadie pero es muy fácil decir que he sido yo la que he dicho lo del Palafito. Vamos a hablar claro de todo, Melyssa le va a Tom y le dice cuando algo malo se va viene algo mejor, casualidad que ha ido su madre y le cuentan eso, casualidad que yo estoy con otro* me parece ridículo, absurdo* aquí cada cual que diga lo que quiera, pero empezamos a acusar a todos los que han pasado por Supervivientes", afirma indignada.

"Yo solo estoy siendo feliz, viajar, que hablen de mí porque hablan todo el día, ahora me subo al coche y vigila que ahora dirán que me acuesto contigo", afirma dolida con las informaciones que han salido recientemente tras ser pillada en actitud cómplice con el futbolista Borja Mayoral en Ibiza: "Es un amigo". "Me satura el tema de que por que un tío sea futbolista te tienes que acostar con él, había 10 tíos más, estoy conociendo a una persona, la respeto porque me gusta, me podría acostar con alguien porque no es mi pareja, pero no es el caso. Me voy de vacaciones con mis amigos, hay un chico futbolista, pues de puta madre, me cae genial. Somos amigos, él tiene su pareja, es súper respetuoso, es de locos*"

Tajante, además, desmiente cualquier tipo de relación con Jesé, como se ha dicho recientemente: "Yo vi a Jesé un día a la salida de la Casa Fuerte que estaba con Aura, yo hablé con él y es la única vez que lo he visto. Igual que no le he visto más, nunca me ha contactado, no te puedo decir que me ha escrito a Instagram y sí que es verdad que digo cuando salió todo el revuelo un amigo suyo se puso en contacto con una amiga mía diciendo desmiente todo esto porque no es cierto".

"Soy honrada, no me gusta subirme al carro, me he ido de vacaciones con gente que me lo paso genial y sin o tengo nada que hablar, no me voy a sentar ahí para repetir que no he hecho nada o jugar a inventarme cosas, soy persona y no me gusta que me lo hagan", confiesa.

"Sin cerrar la puerta a nada", Sandra nos habla de cómo es actualmente su relación con Julen: "Le tengo un cariño súper especial, me siento súper a gusto, le veo muchísimo y me da penita irme. Es una persona que apareció en un momento complicado de mmi vida, me ayudó a venirme arriba y estoy súper agradecida, será una persona especial siempre. A ver qué pasa, el futuro nadie lo sabe".

¡Dale al play y no te pierdas todas sus declaraciones!