¿Sanción a países contaminantes o responsabilidad individual? La cumbre de Glasgow decide

La alteración de las temperaturas y de los ciclos de lluvias habituales o el incremento en la frecuencia de los desastres naturales, entre otros, son algunos de los daños que amenaza con generar la crisis climática y para los cuales deberán adaptarse los Estados en los próximos años.

Incluso aunque se consiga el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados a final de siglo respecto a los niveles preindustriales, para lo que tendrán que aplicarse diversas medidas para poder minimizar al máximo todos los daños. Por ello, siguen las conversaciones en la COP26 que se celebra en Glasgow (Reino Unido) y que están al borde de finalizar.

Tras una semana de prometedores anuncios contra el carbón, el metano o la deforestación, la Cumbre del Clima llega a su ecuador y afronta en su recta final el reto de consensuar un plan que acelere la lucha contra el cambio climático y ofrezca financiación sostenible a los países en vías de desarrollo.

Los anuncios de financiación climática proveniente de distintas entidades en la Cumbre del Clima incluye cifras con interminables ceros, aún con la duda de si será posible que se hagan efectivas. Con el objetivo de reducir la contaminación y poniendo el cuidado de la naturaleza en el punto de mira, la agenda ha incluido diversas propuestas provenientes de distintas entidades para conseguirlo.

De hecho, la Unión Europea urgió a todos los participantes en la cumbre a recortar las emisiones durante la próxima década para poder limitar y frenar el calentamiento global. No obstante, a pesar de la urgencia por paliar las emisiones, la cumbre "no aporta un avance en cuanto a la emergencia climática", tal y como aseguró la activista sueca Greta Thunberg en una entrevista en 'Salvados' de La Sexta.



Luces y sombras de la COP26: ¿qué países son más contaminantes? ¿Qué medidas se han tomado?

China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón. No importa el informe que queramos observar ni los ranking en los que queramos basarnos para llegar a este resultado. Estos cinco países del mundo con mayores emisiones pensando solo así en el desarrollo de su economía.

Precisamente fueron China y Rusia, dos de los grandes emisores de carbono, los que declinaron asistir a las negociaciones y no parece que vayan a reducir su huella contaminante en los próximos años.

No obstante, durante el desarrollo de la Cumbre, ha destacado el acuerdo rubricado por una veintena de países, en el que destaca Estados Unidos, para poner fin a la financiación de los combustibles fósiles en el extranjero en 2022, lo que liberará unos 18.000 millones de dólares para renovables.

Por otro lado, veintitrés países se han comprometido por primera vez a no construir nuevas centrales eléctricas de carbón, lo que eleva ese bloque hasta un total de 42 Estados. En este caso, como no podía ser de otra manera, no ha contado con el apoyo de Estados Unidos, India ni tampoco China, tres de los cinco países más contaminantes del mundo.

Las autoridades, sin embargo, han instado en varias ocasiones a los ciudadanos a cambiar sus hábitos para ayudar a acabar con el cambio climático. Una premisa que, observándose en perspectiva con la postura de los países más contaminantes, nos lleva a preguntarnos: ¿por qué urgir a los ciudadanos a cambiar sus hábitos en lugar de sancionar a los países que más contaminación emitan a la atmósfera?

¿Cuál es la verdad de la COP26?

El presentador y director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ya advirtió hace unos días de la verdad que se esconde tras la COP26, alegando que no existen acuerdos sobre cómo ponerse de acuerdo para establecer medidas y los instrumentos para ayudar a enfriar el planeta. Eso sí, preguntándose a quién pegar "sablazos", todo ello "aprovechando ese instrumento para poner en marcha eso que tanto le gusta a muchos Gobiernos, que es colocar impuestos".

"El problema de base es que no se está contando la verdad la gente: para ser más verdes hay que ser más pobres", aseguró Carlos Herrera.

