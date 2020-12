Sánchez pide "solidaridad" a los territorios españoles para la acogida de los migrantes llegados a Canarias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "solidaridad" a todos los territorios de España para la acogida de los inmigrantes llegados a las Islas Canarias.

"En España, todos los territorios tenemos que ser solidarios con los que están sufriendo mayor presión. Lo han pedido las autoridades canarias. Hay que empatizar. No solo hablar con Marruecos para luchar contra las mafias, también desde los territorios, hay que ser solidarios", ha reclamado Sánchez este miércoles en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press.

Igualmente, ha pedido "solidaridad" a los países que no son de la cuenca mediterránea, que no son de primera frontera y no sufren la misma presión migratoria que otros como España.

En todo caso, Sánchez ha destacado que en los últimos años, desde que es presidente del Gobierno, "han bajado un 50% los flujos de migración irregular".