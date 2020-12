Sánchez: El Gobierno no va a hacer una disputa con la vacunación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este martes que, de la misma forma que no ha hecho una disputa de la pandemia, tampoco la va a hacer de la vacunación, y que va a centrar todo su empeño en "trabajar codo con codo" con todas las administraciones para garantizar su acceso equitativo.

Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros de 2020 al ser preguntado por las críticas lanzadas desde el PP por el etiquetado de las cajas en las que llegaron las primeras dosis y por el reparto que se ha hecho por comunidades del que se ha lamentado, por ejemplo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"El Gobierno de España, y yo en particular, no hemos hecho disputa en la lucha contra la pandemia y no la vamos a hacer de la vacunación", ha zanjado Sánchez, para quien este 2020 ha sido el año de la pandemia, pero también de la ciencia y la vacuna, una "puerta abierta a la esperanza y el principio del fin".

Por ello, el Ejecutivo va a dedicar todos sus esfuerzos a trabajar "codo con codo" con el resto de las administraciones para trasladar a la ciudadanía que las vacunas son seguras, que "cumplen con todos los trámites científicos de validación y de control" y que van a ser accesibles.

Una accesibilidad que "va a ser equitativa": todos los españoles van a poder optar al fármaco según vayan llegando las dosis, empezando por aquellos más expuestos y vulnerables al contagio. EFE