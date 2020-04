Sánchez defiende que España ha realizado 1,3 millones de pruebas de Covid-19

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que España ha realizado un total de 1,3 millones de pruebas diagnósticas de Covid-19, aunque no ha precisado si se tratan de pruebas PCR, las más fiables y realizadas en laboratorio, o los test rápidos, con una sensibilidad mucho menor.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, el jefe del Ejecutivo ha defendido que "hay datos que avalan que el Gobierno está realizando muchísimos test y que además es uno de los países con más número de test realizados".

En este punto, Sánchez se ha remitido al informe de la OCDE que situó a España ayer en el puesto número 8 en el mundo de países que más pruebas han realizado. Sin embargo, la propia organización ha admitido este martes un error en el informe, al mezclar PCR y test serológicos en su conteo; por lo que España no se sitúa en el puesto 8, sino realmente en el 17.

Además, también ha citado a un estudio de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos), en el que España se encuentra en quinta posición a nivel mundial en test realizados, con un total de 1.345.560. "Si cogemos los datos de la OCDE, los países que están a la cabeza son países que tienen un menor volumen de habitantes, salvo Italia. En todo caso, España ha hecho un esfuerzo notable en la realización de test: 1,3 millones de pruebas totales.

"Hay pocos países entre los grandes que hagan más pruebas que España. Esto demuestra el compromiso de todas las instituciones por tratar de dar una respuesta urgente a saber quiénes están contagiados para proceder a su aislamiento", ha añadido al respecto.

El presidente también ha sido cuestionado acerca del déficit de material de protección para sanitarios. "La principal obsesión del Gobierno ha sido dotar de EPI al personal sanitario. Nos hubiera gustado proveerles con mayor anticipación, pero creo que lo que antes era una urgencia, afortunadamente hoy está empezando a cubrirse en un amplio espectro", ha reivindicado.

"EL VIRUS NO SE HA IDO. SIGUE AHÍ, AL ACECHO"

Por otra parte, el presidente ha resaltado que "las cifras de nuevos contagiados y la situación del sistema sanitario" confirman que España ha "logrado doblegar la curva de propagación de la pandemia". A su juicio, también demuestra esta afirmación que "las cifras de personas dadas de alta de forma sostenida en los últimos días superan al número de nuevos contagiados diarios".

Junto a esto, se ha congratulado de las "miles y miles" de vidas salvadas por las medidas para hacer frente a la pandemia. "Una cifra imposible de determinar pero con una seguridad cada día más elevada: la de miles y miles de vidas que hemos salvado gracias al trabajo abnegado de los sanitarios y el esfuerzo y sacrificio del conjunto de la sociedad española", ha apostillado.

En cualquier caso, Sánchez ha advertido de que "el virus no se ha ido". "Sigue ahí, al acecho. Continuará hasta que dispongamos de una vacuna o terapia efectiva. Aunque falta tiempo para eso llegue, desgraciadamente", ha lamentado, apelando a la responsabilidad para cumplir con los distintos criterios de las cuatro fases para llegar cuanto antes a la 'nueva normalidad', tal y como define el Gobierno a la etapa en la que no habrá grandes restricciones pero aún no se contará con una vacuna. En esa fase, el presidente ha apuntado que se continuará con la "vigilancia epidemiológica" para tener controlado el virus.