'Salvemos el Mar Menor' pide al Gobierno esfuerzos urgentes y concretos para proteger la laguna salada del Mar Menor

Representantes de la campaña 'Salvemos el Mar Menor' han mantenido este lunes una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Hugo Morán, a quien han pedido una acción concreta y urgente para frenar el deterioro de este enclave natural en San Pedro del Pinatar (Murcia).

La bióloga y portavoz de la campaña, que a través de la plataforma 'Change.org' ha recogido 350.000 firmas, Cristina Marín, ha explicado a Europa Press que le han trasladado a Morán su preocupación y este les ha explicado las medidas que va a adoptar el Gobierno.

Así, según Marín, el Ministerio para la Transición Ecológica "básicamente" va a recoger información y abrir expedientes para tratar de cerrar las actividades ilegales que están perjudicando al mar menor.

Sin embargo, Marían ha puesto en duda la verdadera capacidad de acción del Gobierno ya que en este momento está en funciones y ante la proximidad de unas elecciones generales, un contexto, a su juicio, en el que es "fácil hacer promesas".

Según Marín, el secretario de Estado les ha transmitido que el Gobierno está estudiando todos los puntos de vertido ilegal en el Mar Menor a través de la Confederación Hidrográfica del Segura y que trasladará esa información a la Fiscalía de Medio Ambiente y a la comunidad autónoma murciana. "Nos han trasladado su intención de acabar con todas las actividades irregulares, pero no nos ha parecido muy claro que vaya a haber una sinergia entre la comunidad autónoma y el Gobierno de la nación", ha comentado.

Además, la bióloga ha transmitido que de acuerdo con lo que les ha trasladado Hugo Morán, el Ministerio iba a enviar a la Fiscalía de Medio Ambiente un primer informe respecto a los puntos de vertido ilegal "hoy mismo" y que periódicamente se remitirán informes de la Confederación Hidrográfica del Segura.

En tanto comienzan las actuaciones del Ministerio, Marín, una de las responsables de la campaña 'Salvemos el Mar Menor', ha informado de que esta semana se reunirán con representantes de los principales partidosde la Región de Murcia y el próximo miércoles, 30 de octubre, han convocado en Cartagena una manifestación a las 18.00 horas.

Marín, quien avisó hace cuatro años de lo que podría ocurrir en el Mar Menor y ha ocurrido: la muerte masiva de peces y otros seres vivos, ha destacado que lanzó su petición a través de Change.org por la "indignación e impotencia" ante el mal estado del enclave.

Así, recuerda que en 2015 advirtió del deterioro del Mar Menor y en 2016 las aguas ya eran turbias y la vida desaparecía sin remedio del enclave. "Así hemos llegado hasta el día de hoy. No ha sido DANA, no ha sido el vaciado de un tanque de tormenta, no ha sido un accidente eventual. Han sido años de acciones dañinas lo que ha llevado a este ecosistema al colapso", ha lamentado.

En todo caso, Marín asegura que seguirá aunando esfuerzos con distintas ONG y plataformas para luchar por la defensa del Mar Menor.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica han confirmado a Europa Press que Hugo Morán ha recibido a los impulsores de la campaña 'Salvemos el Mar menor', cuyas preocupaciones ha escuchado en el marco de las reuniones habituales de trabajo del secretario de Estdo en funciones.