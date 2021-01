Salut avisa que Cataluña no presenta mejor escenario para celebrar elecciones

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha asegurado que Cataluña no presenta "el mejor escenario" epidemiológico para celebrar elecciones el 14F y ha descartado que para esa fecha, en el caso de que hubieran comicios, se pueda vacunar a las personas de las mesas electorales.

En una rueda de prensa telemática, Argimon ha remarcado que los datos "hace semanas que no van bien" y ha subrayado: "Desde el punto de vista epidemiológico no es el mejor escenario hacer unas elecciones, no lo es, pero la decisión no corresponde al Departamento de Salud".

En este sentido, ha recordado que la decisión compete al Govern y que la voluntad es que sea "lo más consensuada posible" con las fuerzas políticas.

Argimon ha evitado especular sobre si mayo podría ser un mejor escenario para los comicios -"no soy yo el que puede poner fechas electorales", ha dicho-, pero sí que ha apuntado que, con la subida de las temperaturas en la primavera y el aumento de gente vacunada, "es de esperar" que la situación sea mejor.

El responsable de Salud Pública ha estimado que el 14 de febrero habrían unas 100.000 personas confinadas y que "la clave" es poder "garantizar el derecho fundamental del voto" a estas personas, a las que a la vez se les está diciendo que "no tienen que salir de casa".

En el caso de que las elecciones se mantuvieran para el 14F, Argimon ha descartado la vacunación a las personas designadas para las mesas electorales, ya que serían miles de personas y esto, ha advertido, obligaría a "replantearse los grupos prioritarios de la fase 1" de vacunación (residencias, personal que trabaja en ellas y sanitarios), por lo que "esta iniciativa no tiene sentido", ha concluido. EFE