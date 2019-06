Saltarse el desayuno tiene un componente genético, según un estudio

INVESTIGACIÓN NUTRICIÓN

Un estudio realizado por las universidades de Harvad (Boston, Estados Unidos) y Murcia, entre otros participantes, ha relacionado seis variantes en genes con saltarse el desayuno, por lo que, por primera vez, se demuestra un componente genético en este hábito.,Esta investigación, publicada el pasado 13 de junio en The American Journal of Clinical Nutrition, ha determinado también que omitir la primera comida del día es causa de obesidad y no consecuencia.,El trabajo está f