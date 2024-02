Sally Hayden: "Deberíamos pedir responsabilidades por los muertos en el Mediterráneo"

Lara Malvesí

La periodista de investigación Sally Hayden, que lleva años reportando el viaje de miles de personas que intentan llegar a Europa, y a menudo implica morir ahogado o torturado en los centros de detención de Libia, ha afirmado que la población europea debería alzar la voz y "pedir responsabilidades" ante la gravedad de la tragedia.

Así lo ha explicado en una entrevista con EFE coincidiendo con la publicación de su trabajo de investigación 'Cuando lo intenté por cuarta vez, nos ahogamos' (Ed. Capitán Swing), que se presenta este miércoles en la sede del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMED) de Barcelona.

Hayden empezó hace más de siete años a entrevistar a refugiados y documentar abusos en la ruta del Mediterráneo central, principalmente, y después de que un refugiado la contactara por Facebook y le escribiera un mensaje de socorro como última carta para salvar su vida.

En el libro, en el que cuenta historias de senegaleses, ruandeses, libios y gambianos, entre muchos otros, todos con el denominador común de la desesperación, el abuso y, en mucho casos, la muerte, Hayden ha querido dejar claro que todas estas personas que se lanzan al mar "tienen familia, sueños, anhelos, profesiones, amigos, etc".

Tras años estudiando las organizaciones internacionales y entrevistándose con altos cargos, afirma: "he aprendido algo sobre los Derechos Humanos: que hay personas que los tienen y otras, que no".

"La realidad es que si en el mismo mar corre peligro un turista, a él se le rescata. Pero no pasa lo mismo con los refugiados", destaca Sally, quien apunta que algunos hablan ya de "genocidio" silencioso en el Mediterráneo.

Crítica con el modelo de la "Europa fortaleza" centrada en reforzar sus fronteras, recuerda que es Libia la que recibe fondos de la UE y la ONU para evitar que de su territorio salgan rumbo a Europa inmigrantes y refugiados, "sin que nadie sepa a ciencia cierta cuántos muertos ni qué abusos se dan en esos centros".

"Con todo, y pese al horror de las cosas que hay en el libro, te digo que creo que es solo la punta del iceberg de la ruta migratoria más letal del mundo", señala Hayden, quien afirma que desde 2013 hay documentadas alrededor de 29.000 personas muertas.

Cuenta que los premios recibidos por su libro son "una esperanza" para que la gente sepa más sobre esas miles de muertes a las que nadie pone nombre en los medios de comunicación.

"La gente debería, aunque no sepa exactamente qué pasa o qué hay que hacer, al menos sí tener empatía y exigir una solución", reivindica Hayden.

En ese sentido, llama la atención sobre que muchas de las personas que abandonan sus países en África para viajar a Europa lo hacen por situaciones de inestabilidad o de penurias precisamente provocadas por países de la UE.

"He entrevistado a senegaleses que se lanzan en patera hacia Canarias porque en su país ya no pueden seguir viviendo como pescadores porque los acuerdos de pesca de la UE con la región ya no les permiten seguir llevando a cabo la actividad", explica.

'Cuando lo intenté por cuarta vez, nos ahogamos' ha sido galardonado en con el premio Orwell de Literatura Política y considerado el mejor libro político por 'The Financial Times' y 'The New Yorker'.

Su investigación se ha mencionado en informes sobre derechos humanos y en una petición a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional en la que se pedía que los altos cargos de la Unión Europea fueran acusados de crímenes contra la humanidad por las muertes en el Mediterráneo.