"Sal y vecinea" para concienciar en la prevención de la soledad de mayores

Pepi Cardenete

Con el propósito de crear barrios amigables, unidos y cooperativos, y fomentar redes de apoyo en torno a las personas mayores, nace en plena pandemia el proyecto "Sal y vecinea", una colaboración para concienciar en la prevención de la soledad en un sector de la sociedad que ha sufrido especialmente el aislamiento general.

La oenegé Grandes Amigos, dedicada a prevenir y abordar la soledad en el envejecimiento, y "¿Tienes sal?", la red social de barrio que permite comunicarse a vecinos de forma fácil y directa, han unido sus fuerzas para crear un proyecto de sensibilización en torno al apoyo vecinal a las personas mayores, a quienes la actual crisis está agravando los efectos de la soledad, afectando a su "salud, bienestar y dignidad".

Fruto de esta sinergia que se lleva fraguando desde el inicio de la pandemia nace "Sal y vecinea", que se lanza en tres barrios de Madrid (La Chopera, en Arganzuela; Pacífico, en Retiro, y Los Ángeles, en Villaverde) en los que ambas partes ya tenían "cierta presencia", aunque no se descarta que se "pudiese" ampliar a más zonas de la capital, explica a Efe Fabio Cortés desde Grandes Amigos.

En estos tres enclaves se hace una labor de "dinamización" lanzando propuestas como "quedadas" si las circunstancias lo permiten y talleres de prevención, rutas de mapeo para conocer el barrio e identificar los lugares favoritos de los mayores, u otros paseos de "sensibilización" para hablar con comerciantes y vecinos con la finalidad de detectar a mayores en riesgo de soledad.

También hay comunicación directa de Grandes Amigos a través de "¿Tienes sal?" con los vecinos de estos barrios para informar de las acciones e implicar a nuevas personas, y se difunden eventos y actividades para unir a generaciones.

De esta forma, se dan cita en este proyecto las ventajas de la comunicación digital en el barrio con el trabajo en las calles, para fomentar lazos vecinales que traspasen el mundo virtual y sirvan de apoyo a las personas mayores y así romper la brecha vecinal.

En "Sal y vecinea" se plasma "el compromiso de ambas partes para sensibilizar, movilizar y favorecer la participación" de los vecinos, y, al aunarse dos proyectos con objetivos comunes, se puede llegar a más gente para prevenir y hacer frente a más casos de soledad.

"En Grandes Amigos siempre nos hemos considerado una herramienta de participación, y esta colaboración con '¿Tienes sal?' nos lo pone más fácil por su desarrollo en el tejido vecinal, nos permite llegar a un público" más amplio a través de la aplicación, donde la ONG tiene un usuario, explica Cortés.

En definitiva, la idea es sensibilizar a los habitantes de La Chopera, Pacífico y Los Ángeles y generar redes de apoyo cuyo "fruto", en última instancia, sea algo similar a lo que Conchita, de 86 años, lleva viviendo desde hace un lustro con Beatriz, su voluntaria dentro de Grandes Amigos.

Conchita explica que vive sola, que "lleva muchos años sola", desde que fallecieran sus padres y su hermano, y valora que desde la ONG "hacen una labor muy buena, y, además, si necesitas algo, les puedes llamar".

Beatriz va a su casa todos los martes, a veces más días, y ahora principalmente juegan al parchís, si bien antes de la pandemia solían ir a dar paseos en los días agradables o salían a merendar, y además otra voluntaria de la ONG la llama por teléfono "muy a menudo".

"Lo pasamos muy bien con el parchís", añade la mujer, que está "delicada" y no puede "casi andar".

Desde la otra cara de la moneda, Beatriz asegura que Conchita y ella han tenido "mucho filin" desde que se hizo voluntaria en Grandes Amigos.

"Está muy sola y me he ido acercando cada vez más y hemos llegado a tener una conexión grande. Y creo que a ella le está viniendo muy bien, es una relación favorable para las dos", asegura Beatriz, que durante el confinamiento de la primera ola de la pandemia llamaba a Conchita varias veces por semana al no poder ir presencialmente a su casa.

Cuando ya dejaban salir "sin problema", regresó a casa de Conchita, de quien dice que, a su juicio, "necesita principalmente una demostración de cariño".

Sin salir de su domicilio desde febrero, y habiendo soplado recientemente las 86 velas de su cumpleaños a través de la mascarilla, Conchita degustará el 10 de diciembre junto a Beatriz una comida especial en este año en que, si bien Grandes Amigos no puede organizar fiestas por Navidad, quiere hacer actividades "estimulantes e ilusionantes" para los más mayores, con festines en restaurantes o en sus casas, o con paseos en taxi por el centro para ver el tradicional alumbrado de estas atípicas fiestas y así "romper con el semiaslamiento".