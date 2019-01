La 19º Sahara Marathon vuelve a unir "deporte y solidaridad" a favor del pueblo saharaui el próximo 26 de febrero

La carrera 'Sahara Marathon' es una iniciativa solidaria por el desierto que prepara su 19º edición para el próximo 26 de febrero y que surgió como una forma de ayuda al pueblo saharaui que lleva 43 años en el exilio, según relata a Europa Press el director de esta iniciativa, Diego Muñoz.

"Es una forma de ayudar al pueblo saharaui a través del deporte y que tiene dos objetivos: recaudar fondos para proyectos de ayuda humanitaria y hacerse eco en todo el mundo del mensaje de la situación de olvido y exilio del pueblo saharaui", explica Muñoz.

La edición de 2019 se celebrará un día antes de la Fiesta Nacional Saharaui y para ello la organización concierta un vuelo que partirá desde Madrid el sábado 23 de febrero, regresando una semana después, el sábado 2 de marzo. Así llegarán a los Campamentos deRefugiados de Tindouf.

"Para los saharauis es una gran fiesta, uno de los momentos del año más felices porque saben que van cientos de corredores de todo el mundo, que van a hacer visible su causa y se sienten acompañados. Al coincidir con la fiesta nacional, los niños están en la calle viendo pasar la carrera y sintiéndose respaldados, sintiendo un mensaje de solidaridad y viviendo una semana con gran alegría", añade.

Durante esa estancia, los participantes podrán visitar los campamentos, conocer de primera mano los proyectos culturales, educativos y de supervivencia de la sociedad refugiada y participar en un completo programa de actividades que este año se ha renovado para integrar al máximo a todos los poblados locales.

"Ahora mismo hay unas 170.000 personas viviendo en unos campamentos de refugiados, que no son tiendas de campaña de la ONU, son ya ciudades casi permanentes porque llevan ahí 43 años, desde que Marruecos ocupó su territorio, en una situación de provisionalidad esperando que llegue un desenlace que no llega. Va pasando el tiempo, no pierden la esperanza, pero la situación es muy incómoda para ellos", asegura.

Otro de los puntos clave de esta iniciativa, es la convivencia. "Es un viaje de una semana donde la gente convive en grupos de cinco personas en una jaima con una familia saharaui. Esa hospitalidad que tienen ellos con sus visitantes es realmente emocionante y sobrecogedora", indica.

Así, esta experiencia se convierte en "una forma distinta de hacer turismo". "Cómo medimos el éxito ya no es una cuestión deportiva. La forma de medir el éxito siempre es viendo las caras de todos los participantes a su regreso y de las familias saharauis. Es un momento muy triste cuando nos marchamos de allí pero ves que la gente vuelve diciendo que la experiencia les ha cambiado su vida", afirma.

UNA CARRERA "DURA Y ABRUMADORA"

El 'Sahara Marathon' se divide en cuatro carreras donde cada participante puede elegir la distancia que quiere recorrer: cinco, diez, veintiuno o cuarenta y dos kilómetros que comienzan en El Aaiún y terminan en Esmara.

"Es una carrera en el desierto con dunas, con un terreno pedregoso, muy incómodo, con bastante calor. Es una carrera dura pero muy emocionante porque sientes en todo momento el gigantesco espacio del desierto que te abruma un poco pero, por otro lado sientes el calor de los saharauis y eso lleva a todo el mundo a terminar la carrera", asegura Muñoz.

El origen de esta iniciativa surgió como consecuencia del viaje de un ciudadano americano que al desplazarse a la zona para llevar a cabo una serie de proyectos, se dio cuenta de que ninguna de las iniciativas solidarias que se estaban desarrollando en la zona estaba relacionada con el deporte.

"Con varios voluntarios de distintos países se fue creando una estructura, primero muy pequeña y que luego ha ido creciendo y se ha ido consolidando a lo largo de los años pero con una intención, que es dejar de hacerlo, porque el objetivo final siempre es organizarlo junto a las playas del Atlántico en los territorios del Sahara Occidental", añade.

Así, las aportaciones voluntarias de los corredores han servido durante todo este tiempo para poner en marcha incontables proyectos de ayuda a la sociedad saharaui, desde instalaciones deportivas a planes de formación, pasando por proyectos de ayuda directa a los ciudadanos locales, reparando guarderías, reconstruyendo ambulatorios, mejorando instalaciones básicas o fomentando el deporte entre los más jóvenes.

Todos aquellos que quieran inscribirse pueden hacerlo a través de la web www.saharamarathon.org