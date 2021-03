Sagardui insiste en que el ritmo de la vacunación depende de las dosis recibidas

Dice que la situación es "preocupante", sobre todo porque el inicio de la nueva etapa de incremento de los contagios "no ha sido el mejor"

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha reiterado este lunes que el ritmo de la vacunación contra la Covid-19 en Euskadi depende de las dosis recibidas y no de que "no tengamos capacidad", y ha asegurado que, "si hay vacunas, nosotros vamos a vacunar".

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Sagardui ha afirmado que la pasada semana se inocularon más de 29.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, y que el domingo comenzó el proceso de citación a las personas que en enero cumplieron 65 años. Además, ha indicado que la vacunación de las personas de entre 80 y 90 años va "muy bien", y que la pasada semana en torno al 80% ya estaba vacunada.

Además, ha señalado que este lunes ha llegado a Euskadi una nueva remesa de 38.000 nuevas dosis y que, tras el anuncio de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de que a partir de abril se duplicará el suministro de vacunas, llegarán a Euskadi "unas 69.000 ó 70.000 dosis".

En todo caso, la consejera de Salud ha matizado que, a pesar del anuncio de la ministra, "debemos confirmarlo cada semana", ya que, según ha dicho, "en más de una ocasión nos ha ocurrido que se haya previsto que lleguen más vacunas y que, en el último momento, por una razón u otra, esas cantidades se hayan reducido en lugar de incrementado".

Así, ha explicado que, si Euskadi recibe el doble de vacunas a partir de abril, "nosotros duplicaremos las dosis que ponemos", ya ha insistido en que el ritmo de la vacunación no depende "del trabajo de Osakidetza o de que no tengamos capacidad", sino de que "no tenemos suficientes vacunas".

"Si llegan vacunas, Osakidetza las va a poner. Si de aquí a verano tenemos las suficientes dosis como para vacunar al 70% de la población, estaremos vacunados, pero las vacunas deben llegar, y de momento no sabemos si vamos a tener tantas", ha explicado.

Así, ha indicado que el 15 de abril comenzará en Europa el reparto de las primeras dosis de la vacuna de Janssen, y que, aunque "puede ser que las cantidades sean pequeñas", ha destacado que "serán muy bienvenidas". "Sean 300, 3.000 ó 30.000, nosotros las vamos a poner", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que la de Janssen es una vacuna de una sola dosis, de la que están conociendo las características técnicas, y que serán los científicos y expertos en vacunas los que decidan "para quién es más conveniente".

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Gotzone Sagardui ha afirmado que contemplan la actual situación epidemiológica en Euskadi "con preocupación", ya que la situación de inicio en esta nueva etapa de incremento de los contagios "no ha sido la mejor", sobre todo en lo concerniente a la situación de las UCIs hospitalarias.

En este sentido, ha señalado que la presión hospitalaria "crea tensión en nuestro sistema sanitario", y, aunque ha asegurado que "tenemos capacidad y podemos estar tranquilos", ha reconocido que "la situación no es buena".

Así, y ante el establecimiento de nuevas medidas restrictivas a partir de este lunes en las localidad cuya tasa de incidencia sea mayor de 400 casos covid por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días, ha considerado que la ciudadanía vasca entiende que "hay que estudiar la evolución a diario" y que, aunque "para todos es incómodo y estamos cansados, nuestro pueblo es maduro y sabe en qué situación estamos".

"Entre todos estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener la vida profesional, la educación o la convivencia mientras vivimos con el virus. Creo que, desde septiembre, hemos logrado un buen equilibrio, y esa es nuestra intención, mantener las medidas para hacer frente a la expansión de la pandemia, pero también seguir adelante con nuestra vida cotidiana en la medida de lo posible", ha explicado.