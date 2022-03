¿Saben los perros la hora que es? Gracias a su olfato y al comportamiento, detectan cuándo regresará su dueño

Los dueños de perros se habrán dado cuenta de que parece que saben cuándo es su hora de salir a pasear, cuando alguien va a volver a casa o de comer y, si nos retrasamos, se ponen inquietos y lo exigen. La pregunta que suge entonces es, ¿Cómo saben los perros la hora que es? Aunque el concepto ha sido creado por el hombre, los canes son capaces de saber en qué momento les toca hacer alguna de sus actividades cotidianas. No es una noción consciente, es su propio cuerpo el que nota el paso del tiempo con factores externos como la luz y la oscuridad, así como los cambios de temperatura. Pero también son capaces de percibirlo por la rutina que observan en su compañero humano.

Son capaces de notarlo gracias a su excelente y desarrollado olfato, que es entre 10 mil y 100 mil veces más poderoso que el del ser humano. Por ello, sienten los cambios que se producen en el ambiente (que nosotros no notamos). Cada persona tenemos un olor característico que procede de las partículas de nuestra piel. Aunque nos vayamos de casa (para trabajar o ir a cualquier sitio al que no podamos ir acompañados de neustro perro), ese olor se queda flotando en el aire. Sin embargo, con el paso de las horas se va desvaneciendo, pero los canes, gracias a lamerse la nariz, son capaces de detectar cuánto tiempo ha pasado desde que el dueño se marchó.

Entendimiento sin palabras

Con este gesto tan característico, el perro (además de hidratarse) captura las partículas y se las envía a la nariz para recoger su información. Dependiendo de su grado de concentración, el can es capaz de percibir el tiempo que ha pasado desde que su dueño se fue y es capaz de determinar cuándo volverá. Los expertos aseguran que los perros pueden "medir" el tiempo al igual que una persona cuando mira un reloj de arena. Si se pudiese ver la trayectoria del aire a lo largo del día, se observaría cómo se mueven los olores por las habitaciones de una casa.

"El aire caliente se eleva y, por lo general, circula en corrientes a lo largo de las paredes hasta el techo, se dirige hacia el centro de la habitación y cae", comenta Alexandra Horowitz, doctora en Ciencia Cognitiva. Los continuos movimientos de los olores les ayuda a anticipar actividades que realizan en horas determinadas como la comida o el paseo. Pero no es su ágil olfato el único método que tienen para percibir el tiempo, si no que los perros son grandes observadores, por lo que saben interpretar el lenguaje facial y corporal de las personas con las que conviven.

Con un simple gesto o una expresión, pueden averiguar lo que ocurrirá a continuación. Los expertos en conducta canina han estudiado durante mucho tiempo a estos animales con los que tanto nos gusta compartir la vida y han llegado a la conclusión de que pueden diferenciar los resultados de comportamientos similares con solo un mínimo gesto facial o el tono de voz. Así, son capaces de entender si su propietario está enfadado, alegre, si quiere sacarle de paseo, bañarlo, etc. Queda claro que el perro es el mejor amigo del hombre porque ambos son capaces de entenderse sin la necesidad de palabras.