Sabemos qué le ha parecido a José Ortega Cano el homenaje a Rocío Jurado, 'El último viaje de Rocío'

MADRID, 16 (CHANCE)

Continúan las reacciones al homenaje que Rocío Carrasco y 'La Fábrica de la Tele' han hecho a Rocío Jurado con el especial que Telecinco emitió el pasado martes, 'El último viaje de Rocío'. Un programa en el que se recordó a la inolvidable artista, en el que su hija contó anécdotas muy personales de su madre y el que además de escuchar a voces tan importantes de nuestro país como Marta Sánchez o Miguel Poveda reversionar algunos de los grandes éxitos de 'La más grande', abrieron uno de los 18 containers con los objetos privados de la chipionera y mostraron, 15 años después de su fallecimiento, algunos de sus vestidos más icónicos.

Después de que tanto Gloria Camila como Rosa Benito se emocionasen en el plató de 'Ya son las 8' al ver algunas de las imágenes de 'El último viaje de Rocío' y dejasen claro que la razón de su ausencia en el programa no tiene nada que ver con el tema económico - ya que como ha asegurado la hija de la artista nunca ha cobrado ni nunca lo hará por ir a un homenaje a su madre - ahora hemos conocido la reacción de José Ortega Cano al especial en memoria del que fue el gran amor de su vida, Rocío Jurado.

Según desvelaba este miércoles la periodista Beatriz Cortázar en 'El programa de Ana Rosa', el diestro vió el programa y le pareció "mejor de lo que esperaba". Y es que no contaba con ver vídeos de Rocío hablando de su amor por él y "se emocionó" - y "sorprendió", para qué negarlo - al ver que su figura no se pasaba por alto en este homenaje tan especial.

Algo que horas después confirmaba en el plató de 'Ya son las 8' su hija Gloria Camila, asegurando que "evidentemente" su padre vio 'El último viaje de Rocío' y que, a pesar de no hablar con él en profundidad sobre el programa, sí ha desvelado que Ortega "se pensaba que no iba a salir y a él le encanta". "Se llevó una grata sorpresa", ha confesado, explicando que "a veces evitan la existencia de mi padre en la vida de mi madre" y de ahí que no contase con tener cabida en el homenaje.

Sin embargo, y ante nuestros micrófonos, Ortega Cano prefiere guardar un sepulcral silencio y no revelar abiertamente qué le parecío 'El último viaje de Rocío' ni qué opina de que Rocío Carrasco haya dejado claro que no va a repartir - en clara referencia a su hermana, Gloria Camila, que apenas tiene ningún objeto de Rocío Jurado - ninguno de los objetos de su madre que todavía permanecen en los 18 containers. La reacción del diestro, ¡en el siguiente vídeo!