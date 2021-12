Sabemos cómo ha pasado Anabel Pantoja su nuevo fin de semana sevillano (sin Omar Sánchez)

MADRID, 13 (CHANCE)

En uno de los mejores momentos de su vida a todos los niveles y haciendo un balance más que notable de los dos meses que lleva casada con Omar Sánchez, Anabel Pantoja parece haber encontrado el equilibrio perfecto entre su vida con su marido en Las Palmas y su vida profesional y social en la Península.

Así, a pesar de que por el momento no tiene pensado volver a televisión, cada vez pasa más tiempo tanto en Madrid como en su Sevilla natal, donde su presencia se ha convertido en una constante en las últimas semanas, después de varios meses en los que apenas se dejó ver ni en un lugar ni en el otro si no era por motivos estrictamente laborales, como su trabajo de colaboradora en 'Sálvame'.

De nuevo sin Omar, con quien deja claro que no hay crisis ni nada que se le parezca, Anabel ha vivido un fin de semana de lo más inolvidable en la ciudad hispalense donde ha aprovechado para reencontrarse con algunas de las personas más importantes de su vida. Y no nos referimos ni a su tía Isabel Pantoja, ni a su primo Kiko Rivera ni tampoco a sus pequeños sobrinillos - Francisco, Ana y Carlota, hijos del DJ y a los que está muy unida - a los que en esta ocasión no visitó, sino a 5 de sus mejores amigas, con las que hace tiempo que no se juntaba y a las que ha dedicado un mensaje de lo más especial en sus redes sociales.

"6 tan seres diferentes, y tan especiales. Jamás pensé encajar en un puzzle tan complicado. 3 años después aquí estamos encajando nuestras vidas, nuestros problemas, nuestros maquillajes, nuestros vestidos* Gracias por dejarme formar parte de vuestras vidas!" ha publicado Anabel, presumiendo de su pandilla sevillana, de la que forma parte Susana Molina - se hacen llamar 'Las dignas' - con varias fotografías con las que ha dejado constancia de lo divertido de su reencuentro.

Radiante, la sobrina de Isabel Pantoja ha presumido de cuerpo con un minivestido- abrigo con grandes solapas en color crema y unas botas altas de ante en marrón. El pelo suelto, sus inseparables gafas de sol y sus joyas como complemento estrella, el toque final a un look de lo más inspirador para nuestras comidas navideñas.

