Ruth Lorenzo habla de su ruptura sentimental

MADRID, 5 (CHANCE)

Ruth Lorenzo se dejaba ver esta semana en la presentación del biopic de la serie de Miguel Bosé y se mostraba radiante. Admiradora del artista, no dudaba en dedicarle unas bonitas palabras en el photocall: "lo quiero mucho, tiene un corazón increíble" y aseguraba que conocía de él "lo que conoce todo el público general", pero "cuando he podido conocerle, he visto un Miguel entrañable".

La cantante quiso defender a Bosé de todas las críticas que ha recibido durante años dejando claro que "no todo el mundo te tiene que caer bien ni todos los artistas son amabilísimos ni estupendos" y reflexionado sobre que "un artista es artista, no tiene porque ser valorado por cómo es como persona. Ha habido muchos artistas a lo largo de la historia que han sido auténticos tiranos, pero su arte ha traspasado el tiempo".

Después de confesar en televisión que había roto con su pareja, la pregunta era obligada. La artista nos confesaba que "estoy muy bien" y aseguraba que "no es ruptura, es una evolución" porque "cuando quieres a alguien mucho, le quieres bien, la gente cambia y evoluciona y es muy difícil compaginar la vida de un artista, de un empresario es súper complejo".

A pesar de todo, Ruth quiso aclarar que sigue teniendo una muy buena relación con su ex: "yo siempre tengo buena relación con todas las personas a las que he querido". De esta manera, la artista hablaba por primera vez de esa ruptura que ha sorprendido tanto entre sus seguidores.