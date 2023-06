Rusia.- Prigozhin asegura que el grupo Wagner tiene "bajo control las instalaciones militares de Rostov"

El líder de Wagner, Yevgeni Prigozhin, ha asegurado en un vídeo grabado en la Sede del Distrito Sur de Rostov que tienen "bajo control las instalaciones militares de Rostov".

En el mismo vídeo --publicado en Telegram-- ha explicado que las acciones llevadas a cabo en las últimas horas no impiden la continuación de la guerra de Ucrania. "No hay problemas, no se ha despedido a un solo oficial. Por lo tanto, cuando te dicen que Wagner interfirió con el trabajo y, por lo tanto, algo se cayó al frente, no es por eso que se cayó al frente", ha dicho.

Todo ha comenzado este mismo viernes cuando la organización de mercenarios ha denunciado en su canal de Telegram que se había lanzado "un ataque con misiles contra campos de entrenamiento de Wagner" y que había dejado "muchas víctimas". "El golpe ha sido asestado (...) por militares del Ministerio de Defensa ruso", destaca el mensaje.

El Grupo Wagner ha advertido de que cuenta con hasta 25.000 paramilitares en sus filas y que van a "averiguar por qué está pasando este caos", el cual aseguran "es verdad". "Todos los que quieran pueden unirse. Debemos terminar con esta desgracia", ha señalado la organización, agregando que es necesario "frenar el mal" dentro de la cúpula militar rusa.