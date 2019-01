Rumi rechaza los comentarios que "ponen en duda la solidaridad del Gobierno" tras la decisión de bloquear al Open Arms

Asegura que el Gobierno trabaja en la UE para lograr una política migratoria común y propone a los grupos un pacto de Estado

La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumi, ha rechazado los comentarios surgidos tras la decisión del Gobierno de bloquear en el puerto de Barcelona al barco de ayuda humanitaria Open Arms, y en el de Pasaia (Guipúzcoa) al Aita Mari y que, a su juicio, "ponen en duda la solidaridad" del Ejecutivo.

Rumi ha asegurado, en comparecencia en el Congreso ante la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que no comparte estas actitudes y que las personas que han llegado a las costas españolas "han sido atendidas" en condiciones dignas. "Han sido muchas las que han perdido la vida, pero también muchas las rescatadas" ha señalado.

Sin embargo, no se ha posicionado sobre la decisión de bloquear estos barcos y se ha remitido a la comparecencia del Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, prevista para este jueves. "Es su competencia", ha indicado para apuntar que no conoce la normativa de Salvamento Marítimo y, por tanto, no puede opinar sobre los hechos.

Rumi ha acudido este martes a la Cámara ha explicar las partidas previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 y que afectan a su departamento. En su intervención ha destacado el aumento de más del 26% que suponen los 481 millones presupuestados para inmigración y emigración para este año, con respecto a 2018.

Esta subida, ha declarado Rumi, era necesaria para revertir los recortes que se produjeron en las políticas migratorias en 2012 y ante la falta de previsión que, a su juicio, se ha reflejado en las cuentas del Gobierno del PP durante sus años en la Moncloa, a pesar del "aumento de llegadas y de solicitudes de asilo y refugio" que se han registraron en ese tiempo.

UN RÉCORD EN ENERO DE 2019

El portavoz 'popular' en esta comisión, Carlos Rojas, ha reprochado a Rumi estas críticas y ha contraatacado acusando a los socialistas de no asumir sus responsabilidades y dejar estas políticas en manos de las autonomías, cuando "es un asunto de Estado".

A su juicio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez carece de una política de Estado en materia migratoria y eso ha llevado a un "efecto llamada" desde el pasado mes de junio, con la acogida del 'Aquarius', que ahora se traduce en que los 15 primeros días de enero de 2019 han sido "los más terribles" en cuanto a llegada de inmigración ilegal. "Ha crecido un 366% por ciento", ha indicado Rojas, en referencia a las cifras del año anterior en las mismas fechas.

Rumi ha asegurado que está de acuerdo con el PP en que la política migratoria es un asunto de Estado y, por ello, ha propuesto a los grupos un pacto en esta materia. "Ojalá que el señor Pablo Casado quiera y se pueda hacer", ha dicho, dirigiéndose a Rojas y antes de mencionar también al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y al líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Pero, además, la secretaria de Estado ha llamado a conseguir una política común en la UE, una iniciativa que, según ha indicado, ya se está llevando a cabo a través de su departamento, con un intento de mayor participación en foros y trabajando "desde el primer momento" con los comisarios europeos correspondientes.

CUMPLIR CON LA CUOTA DE REASENTAMIENTO

Aún así, ha indicado que en Bruselas se habla mucho de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), una actuación que, a su juicio, no es suficiente.

Otra de las materias que España tiene pendiente con Europa es el compromiso de reubicación y reasentamiento de refugiados, por el que han preguntado el portavoz de PDeCAT en la comisión, Carles Campuzano y su homóloga de Unidos Podemos, Isabel Franco.

Sobre esta materia, Rumi ha explicado que se trataba de una cuota pactada por el Gobierno del PP que debía haber cumplido y que las personas que quedaban por acoger ya habían sido reasentadas en otros países porque "no iban a estar esperando". Según ha apuntado, ahora el Gobierno se ofrecerá a la UE para poder acoger a personas susceptibles de reubicación y que estuvieran en otros países.

RETORNO DE TALENTO

Finalmente, la secretaria de Estado ha explicado las partidas que el Gobierno destinará a los emigrantes españoles que residen en otros países, entre las que destacan tres millones para recuperar al talento que se fue de España por la crisis.

El portavoz de Ciudadanos en esta materia, Saúl Ramírez, ha criticado la baja cuantía que se destinará a revertir la conocida como 'fuga de cerebros', una cifra que, como ha matizado Rumi, es sólo la que compete a su departamento, pues se trata de una "política transversal".

Rumi ha indicado que este Plan de retorno se presentará en febrero y también busca, a través de otros ministerios, incentivar la vuelta de jóvenes talentos. "Lo primero deben de ser las condiciones laborales atractivas", ha reconocido.