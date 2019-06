Rumi propone reformar el sistema de asilo para agilizar las respuestas

La secretaria de Estado de Migraciones en funciones, Consuelo Rumí, ha admitido la urgencia de reformar de manera integral el sistema de asilo en España para responder de forma "ágil" al aumento del número de personas que lo han solicitado y que mientras tanto el sistema debe darles acogida.

"Ni los presupuestos son infinitos, ni las plazas de acogida; somos conscientes de que sistema actual de protección no es perfecto, fue diseñado para una situación distinta -2.000 solicitudes en 2012, 56.000 en 2018- y debemos adaptarnos y abordar una reforma integral del sistema que permita proteger a quienes tienen derecho", ha defendido Rumí durante el acto de la Acnur por el Día del Refugiado.

La responsable de Migraciones, dependiente del Ministerio de Trabajo, ha destacado la importancia de diferenciar entre migrantes por motivos económicos y climáticos, de las personas que huyen de sus países por guerras y otras violaciones de derechos y que piden protección internacional y asilo.

"Son necesidades diferentes, protocolos diferentes y normas diferentes", ha señalado Rumí, que ha instado a Interior a resolver de forma rápida los expedientes de peticiones de asilo que permita a su departamento -encargado de la acogida- atender a las personas que tienen derecho a esa protección y aumentar si los precisan los plazos de esa acogida.

En este sentido, ha aseverado que "la solución no es solicitar asilo, porque colapsa un sistema para el que tienen derecho" aquellos que "no se han ido para buscar una vida mejor, sino para salvarla y han abandonado su país por guerras, persecución y otras vulneraciones de derechos humanos".

"Un solicitante de asilo no es un refugiado o asilado, no quiere decir que al final si tiene ese derecho lo sea, por eso hay que resolver esas solicitudes, porque el sistema de acogida ha tenido que hacer un gran esfuerzo" para darles la mejor atención, ha insistido.

Ha recordado que España es el tercer país de Europa en número de solicitantes de protección internacional y expresado el compromiso del Gobierno y de la sociedad civil en la integración de estas personas.

"Limitar la política de asilo a cierre de fronteras no es la solución; el rechazo al extranjero no es la solución, sino seguir trabajando para que los discursos xenófobos no afecten a la cohesión social", ha concluido.

La representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en España, Francesca Friz-Prguda, también ha coincido en la necesidad de cambiar el sistema de asilo y de establecer mecanismos más seguros de protección a los más de 70 millones de personas desplazadas forzosamente de sus hogares.

De ellos casi 26 millones son refugiados y la mitad son niños y niñas.

Respecto al sistema español, ha planteado "la necesidad urgente de establecer mecanismos específicos que aglutinen las competencias de asilo y dotar al sistema de la gestión y la unidad que requiere, para garantizar el sistema de asilo de manera rápida, justa y eficaz".

Con motivo del Día del Refugiado, el 20 de junio, Acnur ha lanzado la campaña #MuévetePorLosRefugiados que anima a pedalear los 2.000 millones de kilómetros que recorren cada año en todo el mundo las personas obligadas a huir de la violencia y la persecución para llegar a un lugar seguro.