Rueda recrimina al Gobierno la información "insuficiente" sobre la llegada de migrantes y ve descoordinación

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recriminado al Gobierno central la situación de información "insuficiente" sobre la llegada de migrantes a Galicia procedentes de Canarias y ha reclamado conocer más detalles, especialmente, sobre sus edades y posibles patologías, ya que la asistencia sanitaria recae en la comunidad gallega y, como mínimo, entiende que tendrá que ser atendida.

En respuesta a varias preguntas al término del Consello de la Xunta, Rueda también ha observado una "cierta descoordinación" en un asunto en el que incluso el alojamiento estaría en interrogantes ya que "extraoficialmente" tienen información de falta de disponibilidad para estos días.

Rueda ha recordado que el gallego es un "pueblo acogedor" y ha expresado la necesidad de "humanidad" ante una situación de esta envergadura y puso el ejemplo de la llegada de exiliados por al guerra en Ucrania como situación en la que sí hubo una organización correcta.

"Parece que hay cierta descoordinación para que las cosas se hagan bien", ha manifestado Rueda, quien ha sostenido que los ayuntamientos, especialmente el de Sanxenxo (que va a recibir el grueso del grupo que llega a Galicia), municipio que "carecía de estos datos".

El presidente de la Xunta ha indicado que el delegado del Gobierno sí le dio los datos de los que dispone y ha agradecido la información proporcionada, pero ha dicho que es "insuficiente". "El problema es que Canarias está en una situación límite, pero no conocemos ningún argumento", ha reiterado Rueda, quien ha dicho que no se les ha pedido por el momento ninguna colaboración económica, en la que no ha entrado tampoco.

"A nosotros no se nos ha pedido nada", ha señalado el mandatario autonómico, quien ha recordado que la Xunta presta determinados servicios y que sería oportuno poder "prever". También para el ámbito educativo, conocer si llegarán menores. "Con la máxima humanidad posible, no entro en debates económicos", ha sostenido.

El mandatario gallego ha recordado que Galicia "ha acogido en muchas otras ocasiones" a personas derivado de crisis humanitarios, pero "esto se hacía con coordinación" y "con alguna previsión".

Así, ha lamentado que es la "primera vez que dicen con poco tiempo, sin pactar y sin información" que llegarán centenares de migrantes. "No entendemos esta forma de actuar, se podía hacer mucho mejor", ha sentenciado.