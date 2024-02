Rueda promete asistencia sanitaria gratuita a todos los gallegos retornados "sean del país que sean"

El candidato del PP a revalidar la Presidencia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha prometido asistencia sanitaria gratuita para todos los gallegos retornados "sean del país que sean".

Así lo ha señalado en un acto de campaña llevado a cabo en Vigo, donde ha estado acompañado por más de un centenar de gallegos llegados a la Comunidad desde diferentes países como Venezuela, Argentina o Uruguay.

El actual presidente autonómico ha puesto en valor la sanidad gallega, "frente a los que la critican". "Vosotros que venís de fuera veis la diferencia; la excelente, magnífica y superlativa sanidad pública que tenemos", ha reivindicado, anunciando que será gratuita para todos los gallegos retornados, vengan de donde vengan, ya que en la actualidad hay algunos países que quedan fuera.

"A partir de este año, todos los gallegos, vengan de donde vengan, no tendrán que pagar nada", ha subrayado, incluyendo aquellos llegados de Suiza.

Además, Rueda también ha prometido gratuidad de la primera matrícula universitaria en todos los cursos de grado para los gallegos que vienen del extranjero.

"Los gallegos retornados tienen muchísimo que decir en el futuro de Galicia. No se entendería la historia de Galicia sin la diáspora. Estamos en deuda con vosotros, con vuestros abuelos y bisabuelos", ha subrayado durante su intervención para cerrar el evento, que duró cerca de una hora.

El candidato del PPdeG ha indicado que el saldo migratorio en 2022 fue positivo, con unas 6.000 personas más que llegaron a Galicia frente a las que se fueron. En concreto, según sus cifras, retornaron del exterior casi 27.250 gallegos, yéndose algo más de 20.000.

"Gracias por apostar por Galicia, por apostar por un cambio de vida, por empezar de nuevo", ha indicado Alfonso Rueda, que ha acudido al acto acompañado de la presidenta del PP de Vigo, Marta Fernández-Tapias, y de otros líderes 'populares' como la diputada en el Congreso Ana Pastor.

"GALICIA FUNCIONA MUY BIEN"

El acto, que comenzó con media hora de retraso, lo abrió la número 2 del PP por la provincia de Pontevedra, Patricia García, quien ha puesto en valor la importancia de acudir a votar el próximo 18 de febrero.

Para ella, los gallegos no quieren una Xunta gobernada por cuatro partidos distintos "que no se entienden", porque "ya no funcionó en España". "Lo que no queremos para España, no lo queremos para Galicia", ha reivindicado.

"No queremos una Xunta liderada por Ana Pontón, en manos de los independentistas", ha proclamado García, poniendo en valor que los 'populares' han demostrado que "Galicia funciona muy bien y que debe seguir funcionando".

Ella ha puesto en valor la importancia de eventos como el de este jueves, en el cual migrantes retornados explicaron sus experiencias y qué supuso para ellos llegar a Galicia y cómo pudieron desarrollar sus carreras profesionales en la Comunidad.

El encargado de presentar la mesa redonda fue Antonio Rodríguez Miranda, el actual secretario xeral de Emigración, quien ha destacado la necesidad de las políticas del PP, que hicieron posible que los gallegos puedan volver a su tierra, prosperar y traer a sus familias.