Rueda "desconoce" si hay más denuncias del coche de Baltar y asegura que "no le corresponde" decidir sobre un expediente

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado este viernes que "desconoce" la existencia de más denuncias sobre el coche oficial del presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, y ha indicado que en todo caso "no le corresponde" a él decidir sobre la apertura de un expediente informativo.

Así lo ha señalado el mandatario autonómico ante los medios de comunicación en Vigo, donde ha dicho conocer las últimas informaciones de la prensa que apuntan a que el vehículo de Baltar acumularía varias denuncias.

"Lo vi en un medio, pero desconozco si hay más. Lo que hablé con el afectado fue sobre esta que salió estos días. Él reconoció que así era y ayer reconocía el error y pedía disculpas públicas. Era lo que tenía que hacer y las consecuencias que se deriven también asumirlas", ha añadido Rueda.

Preguntado sobre las palabras de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha asegurado que el Partido Popular no puede amparar conductas que no se ajustan a las normas por las que se rige cualquier ciudadano, el presidente del Gobierno gallego ha indicado que todos los miembros del PP "dijeron lo mismo".

"Creo que dijimos los dos lo mismo, aunque haya algunas diferencias. Escuché a la secretaria general del PP. Dijimos todos lo mismo, sin ninguna duda", ha reiterado.

Los medios de comunicación también han cuestionado sobre si el PP abrirá un expediente informativo a Baltar, como se recoge en los estatutos del partido ante presuntos delitos dolosos. Rueda ha explicado que este expediente se abre "en función de las circunstancias y del tipo de delitos".

"Estamos hablando del inicio de unas actuaciones judiciales, nada más. Hay que entender que se habla de expedientes informativos para determinadas circunstancias de muchísima gravedad, probablemente no se esté pensando en este tipo de actuaciones. Pero no presumo nada porque no me correspondería a mí tomar la decisión de abrir ese expediente", ha sentenciado.

Todo ello después de que Baltar fuese interceptado el pasado domingo en un coche oficial a 215 kilómetros por hora en la A-52, a la altura del municipio zamorano de Asturianos, en dirección Madrid. El dirigente ourensano ha pedido disculpas a través de una misiva y ha atribuido el exceso de velocidad a "un despiste" en "una larga recta sin referencias".