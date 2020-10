ROVI asegura que los plazos de vacuna de Moderna "se mantienen" y podría empezar a fabricar a principios de 2021

El vicepresidente y director financiero de Laboratorios Farmacéuticos ROVI, Javier López-Belmonte Encina, ha asegurado que los plazos de la vacuna de Moderna contra el COVID-19 "se mantienen", por lo que la compañía española podría comenzar la fabricación fuera de Estados Unidos del llenado y acabado "a principios de 2021", tal y como estaba previsto.

Durante la Junta General de Accionistas, la compañía ha hecho referencia a su importante acuerdo con Moderna, para colaborar en la producción de su vacuna candidata contra el COVID-19 fuera de Estados Unidos. En concreto, ROVI proporcionará capacidad de llenado y acabado de viales mediante la adquisición de una nueva línea de producción y equipos para la formulación, el llenado, la inspección visual automática y el etiquetado de las vacunas.

Tal y como ha señalado Javier López-Belmonte Encina, la compañía tiene una capacidad "muy importante" para producir "millones de dosis al año". "ROVI, por temas de capacidad, no será ningún cuello de botella", ha garantizado, añadiendo que están "tremendamente satisfechos" de poder colaborar en la elaboración de la vacuna.

Según el responsable de ROVI, la vacuna de Moderna "sigue afortunadamente en los plazos previos". "No ha sufrido aparentemente ningún retraso, el desarrollo de su fase 3 está en plazo. Los plazos que manejamos se mantienen", ha anunciado, por lo que ha insistido en que, según anunció ROVI en julio, "a principios de 2021" podría comenzar el llenado y acabado de la vacuna en España.

En cualquier caso, si finalmente la vacuna de Moderna no consigue cumplir los objetivos y se retrasa su aprobación, Javier López-Belmonte Encina ha insistido en que la compañía no sufrirá ningún gran varapalo económico: "Si por lo que sea no sale, tampoco ROVI va a tener pérdidas ni ningún tipo de consecuencia negativa".

Dentro del acuerdo, ROVI anunció también que contratará el personal adicional necesario para llevar a cabo las operaciones de fabricación y producción. "Estamos tremendamente satisfechos de todos los trabajos, siguen a buen ritmo. En poco tiempo podremos estar a máxima capacidad", ha avanzado.

Javier López-Belmonte Encina ha apuntado que ROVI "aspira" a ser 'partner' de Moderna incluso después de la pandemia. "Si desgraciadamente se confirma que la inmunidad no es muy duradera, nos tendremos que vacunar de forma recurrente y seguramente de alguna forma entrará en los calendarios de vacunación anual", ha explicado, destacando la voluntad de ROVI de continuar con el acuerdo de fabricación de la vacuna en ese supuesto.