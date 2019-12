El rotundo repaso de José Manuel Soto a un alumno que agredió brutalmente a su profesor

Las redes sociales se han mostrado estupefactas tras la publicación de un vídeo en el que un alumno en edad adolescente agredió a su profesor en el aula mientras impartía su asignatura, y que ha indignado a artistas como José Manuel Soto. El estudiante, que permanecía sentado junto a otros compañeros, aprovechó que el docente se encontraba de espaldas en la pizarra para lanzarle con fuerza una papelera de gran tamaño.

La papelera impactó sobre la pizarra aunque también rozó al profesor, que se tocaba la frente mientras se encontraba en estado de shock. El agresor por su parte disimulaba en su asiento para no ser pillado tras esta brutal agresión que pudo tener consecuencias catastróficas para el docente. Como no podía ser de otra manera, Twitter ardió contra esta salvajada, aunque no se conoce el país del continente Sudamericano donde tuvo lugar. En cualquier caso, son muchos los usuarios que reclaman justicia para el alumno.

Increíble el impacto que tuvo el tweet. Y no, no paso a dejarles mi Instagram pero, necesito saber si el colegio donde estudia este niñato ha hecho algo al respecto.



Se que somos muchos los que queremos hacer justicia para este pobre profesor. — jenn (@hernameisjenn_) December 7, 2019

Otros usuarios recriminan a los jóvenes su actitud cada vez más violenta en las aulas.

Y lo peor es que los estudiantes están cada vez más desubicados! Mi vieja es docente, y es increíble el estrés que pasa por alumnos así o peores — Maru Morel���� (@MaruMorel1) December 7, 2019

Incluso ha habido docentes en la red social del pájaro azul que han mostrado su consternación por lo ocurrido, asegurando que llegaron a abandonar la Educación por episodios de este tipo.

Yo soy docente y dejé las escuelas por el stress que me producían — Pat �� (@patrinq) December 8, 2019

No solo ha tenido eco en Sudamérica, también en nuestro país. Uno de los que han reaccionado a esta agresión ha sido el artista sevillano José Manuel Soto, que ha empleado su cuenta oficial de Twitter para reprochar duramente al joven.