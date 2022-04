Rosell pide mejorar valoración del riesgo de los menores en casos de maltrato

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, cree que se podría mejorar el sistema de valoración del riesgo de los menores cuyas madres son víctimas de maltrato e incluirlos en el Sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (conocido como VioGén).

Lo ha dicho en una entrevista en TVE recogida por Efe después del asesinato de un menor de 11 años a manos de su padre en Sueca (valencia) y el crimen machista de ayer en Nohales (Cuenca), en el que un hombre ha asesinado a su expareja, una mujer de 46 años con la que tenía dos hijos en común, de ocho y catorce años.

Rosell ha reconocido que el sistema falló en el caso del crimen del menor de Valencia, donde el Juzgado de Familia "tendría que haberse inhibido" a favor del Juzgado de Violencia contra la Mujer, "que nunca hubiera dictado una sentencia de custodia compartida".

No obstante, Rosell ha añadido que también se puede mejorar la detección el riesgo y la protección, y ha recordado que las fuerzas de seguridad cuentan con el sistema VioGén, que depende del Ministerio del Interior y que trata de determinar el riesgo en el que se encuentra la víctima.

Este sistema -ha dicho Rosell- puede mejorar en la inclusión del riesgo de los hijos.

"No podemos disociar una persona que es agresiva en la relación de la pareja, que no sea agresiva o peligrosa en la relación parental. Tenemos que interiorizar todos que un maltratador no puede ser nunca un buen padre", aunque no haya pegado o amenazado a su hijo.