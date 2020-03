Rosell dice que no le constan discrepancias en el feminismo por la Ley de libertades sexuales, solo "críticas anónimas"

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha afirmado que no le consta que la aprobación del anteproyecto de la Ley de Libertades Sexuales haya levantado ampollas en el movimiento feminista, y solamente tiene constancia de "críticas anónimas".

"No me consta ninguna ampolla, me parece que se están exacerbando muchísimo las diferencias y se están atribuyendo a personas de las que no proceden", ha señalado en una rueda de prensa convocada en la sede del Ministerio de Igualdad. "Me parece que se parecen más a críticas bastante anónimas que a críticas que merezcan la pena atender", ha destacado.

Según ha incidido, no tiene constancia de "ninguna crítica que provenga de un colectivo o movimiento feminista identificado" respecto a este anteproyecto de ley que recibió el pasado martes el primer refrendo del Consejo de Ministros.

Así se ha pronunciado Rosell preguntado acerca de las ampollas que ha levantado esta norma en un sector feminista que rechaza el concepto de la 'autodeterminación' del sexo y género y las leyes 'trans' porque atenta contra las mujeres.

Si bien en el texto del anteproyecto no se menciona como tal la autodeterminación de género, sí aparece la expresión 'identidad sexual o de género' en algunas de las partes en las que detalla políticas para acabar con la discriminación.

Según ha insistido Rosell, no hay críticas de ningún colectivo feminista "identificado" respecto de que esta ley "tenga ninguna definición de género o ningún artículo que vaya a incidir en algo en lo que estén en desacuerdo". "Se están poniendo sobre la mesa pegas que son muy anteriores al anteproyecto y algunas que ni siquiera han existido", ha subrayado.

"Si usted escribe un libro y alguien interesado le publica las galeradas diciendo que le está criticando todo el mundo pero sin identificar colectivos concretos con los que este Ministerio y Delegación trabaja, me parece que se parece más a críticas bastante anónimas que a críticas que merezcan la pena atender", ha sentenciado.

"NO HAY NADA QUE AFECTE AL FEMINISMO, SALVO ORGULLO"

En este sentido, Rosell ha dicho que no va a entrar en esas discrepancias porque el texto "ha sido un trabajo colectivo". Tal y como ha defendido, en el anteproyecto "no hay nada que afecte al movimiento feminista, salvo el orgullo" de ver un avance en la protección de los derechos de las mujeres.

"Es una ley que todas sabemos que hacía mucha falta y atender más a discrepancias formales o a intentar llamar la atención a personas que no son nuevas en estos menesteres, frente al contenido de la ley, no deja de entroncar con las posturas más negacionistas que no quieren ver los triunfos y los avances en los derechos humanos", ha remarcado.

A su juicio, quienes hacen eso "están más orgullosas de la bandera en tela que de la bandera de patriotismo que significa estar de nuevo a la cabeza y a la vanguardia de estos derechos". "Este orgullo lo compartimos todas las feministas y todas las personas progresistas de este país", ha manifestado.

Durante su comparecencia, Rosell ha reivindicado la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, pese al "nerviosismo que ha generado en algunos sectores". A su juicio, la presentación de esta ley que "aún" está en proceso de elaboración, "no puede ni tapar ni invisibilizar" el hecho de que las mujeres "se van a sentir más seguras".

En este contexto, ha apuntado que el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros cumple "hasta 13 medidas" del Congreso y " 16 del Senado" del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.