Rosana se confiesa "rota" al recibir la noticia de una dura pérdida

Hay noticias que no nos gustaría dar nunca, una de ellas es esta. Rosana ha perdido a su hermano tras una lucha contra el cáncer de pulmón. La artista, rota y ''descosida'', como ella misma reconoce, se enfrenta a uno de los dolores más profundos. Desde aquí, queremos sumarnos a las condolencias y arropar a Rosana en estos duros momentos. La canaria es una de las artistas más queridas del país (y de nuestra emisora) al igual que toda su familia. Sentimos enormemente la pérdida.

Con este mensaje y una imagen de cuando eran niños, Rosana ha comunicado la triste noticia: ''La foto no es buena...pero mi hermano la hace buena y bonita como él!... Tengo la sensación de estar hecha de retales...como esas mantas hechas de pedacitos de tela... Hay una parte mía que hiciste tú! Ayer te fuiste y hoy me siento descosida... Tengo un roto por el que entra frío y rabia, y un montón de cosas que sólo deseo dejar de sentir pronto, porque no son buenos remiendos... Nos dejas un montón de recuerdos tan bonitos como tu alma, cosidos con hilo rojo... y con eso me quedo para siempre! Te quiero, te admiro, te respeto y no me costará trabajo no olvidarte, porque siempre serás en quien soy... uno de mis retales favoritos! ¡Hermanito... me tienes a un silbido!''.

Recordemos que cinco meses atrás, en primera persona contó la persona para concienciar a todos los que luchan contra una enfermedad tan cruel. "Rendirse, nunca. Ni de palabra". Con este contundente lema, Rosana el pasado mes de octubre, como decimos, comunicaba una de las peores noticias que ha recibido en su vida: su hermano padecía cáncer. El diagnóstico, además, llegó a pocos días del estreno de "La vida es bonita", la canción que la canaria compuso este año para el concierto CADENA 100 Por Ellas 2020 a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Hoy, Rosana ha tenido que dar la noticia más dolorosa, su hermano ha fallecido dejando a la artista y la familia consternada.

Rosana se rapó por él

Una triste noticia que, con el corazón roto, ha querido compartir con sus seguidores en su cuenta de Instagram al igual que hizo al comunicar la lucha a la que se sumaban y ante la que mostró una gran fortaleza rapándose por él y que ese duro camino lo recogieran juntos. Así lo expuso en su día: “¡Ironi?as del destino! Hace algunos an?os hice 'Sin Miedo' y se la dedique? a mi hermana. Hoy, justo el di?a que se da a conocer el ti?tulo del himno del 'Por Ellas' la vida me da la noticia de que debo dedica?rsela a uno de mis hermanos. Y con permiso de todos, el lunes 19 ira? Por Ellas… pero hoy martes 13 ira? Por él. La vida es bonita, hermano, y saldremos de ésta", confesó junto a hashtags tan emotivos como #estoycontigoaunquenoesteahi.