Rosalía y Rauw Alejandro, cruce de dardos en su reencuentro en los Latin Grammy

MADRID, 17 (CHANCE)

La 24º edición de los Latin Grammy, que por primera vez han salido de Estados Unidos para celebrarse en Sevilla, nos han dejado momenzatos que pasarán a la historia. Uno de ellos, el reencuentro -o eso pensamos- de Rosalía y Rauw Alejandro tras su mediática ruptura el pasado mes de julio.

Y en su primer cara a cara, aunque se rumorea que ambos habrían exigido a la Academia de la Música no cruzarse en ningún momento ni durante la alfombra roja ni durante la gala, no ha faltado un cruce de inesperados dardos en forma de canciones que han dejado completamente helados a los fans de los artistas, que nunca han perdido la esperanza en una posible reconciliación.

En primer lugar atacaba Rosalía, que al inicio de la gran noche de la música latina ha homenajeado a Rocío Jurado entonando su mítico 'Se nos rompió el amor' con una emotiva interpretación que nos ha puesto los pelos de punta.

Sin embargo, lejos de seguir al pie de la letra la canción de 'La más grande', ha introducido algunos cambios con los que, al parecer, habría querido dejar tocado y hundido a Rauw Alejandro. En vez de cantar "se nos rompió el amor de tan grandioso", la catalana ha dicho "y no duró este amor mucho tiempo". Y "se nos rompió el amor de tanto usarlo", ha sido transformado por "o de no usarlo". ¿Una declaración de intenciones de Rosalía?

Un demoledor dardo al que el puertorriqueño, que ha asistido a los Grammy Latino del brazo de su madre, no ha tardado en responder, contraatacando con otra canción de lo más significativa: "Se fue" de Laura Pausini. Un tema que ha cantado en la gala porque la italiana ha sido reconocida como 'Personaje del año' pero que, es innegable, le ha venido al pelo a Rauw Alejandro porque su letra no podría ser más adecuada tras el "se nos rompió el amor de no usarlo" de Rosalía.

"Se fue, se fue el perfume de sus cabellos. Se fue el murmullo de su silencios. Se fue su sonrisa de fábula. Se fue la dulce miel que probé en sus labios. Se fue, me quedó solo su veneno. Se fue, y mi amor se cubrió de hielo... se fue y la vida con ella se fue, se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas". Y, al igual que su ex, ha cambiado la letra, introduciendo un "ella se fue" en el que muchos han querido ver un guiño (o más bien dardo) a la cantante de 'Motomami'. Momentazo.